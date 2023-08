Bancos apostam em conta para crianças e buscam fidelização

São Paulo

A pequena Luiza, 11, ganhou um fiel escudeiro há pouco mais de um mês: um cartão de débito no nome dela, vinculado a uma conta bancária infantil.

A ideia dos pais era eliminar a necessidade de sacar dinheiro para a mesada da filha e, de quebra, facilitar algumas despesas do dia a dia. A escolha trouxe mais benefícios do que o previsto.

"Nesse pouco tempo, já percebemos uma mudança de postura dela em relação ao dinheiro", relata a mãe, Ana Paula Miotti, 45, dona de casa em Itatiba (SP).

"Ela já está tomando decisões sobre como gastar o que ela recebe, quer saber como tudo funciona e até começou a aplicar parte da mesada em uma poupança. Dinheiro também é coisa de criança."

Não é um passo isolado. A demanda de pais e responsáveis tem movimentado o setor bancário, e contas para os pequenos viraram o filão da vez.

Só no Nubank, a modalidade para menores de 18 anos, lançada em junho de 2021, possui 1,2 milhão de clientes. A fintech lançou na quarta-feira passada (23) a função de controle parental de movimentações, que permite acompanhamento em tempo real das transações na conta de menores de idade.

No banco Inter, o escolhido pela família de Luiza, são mais de 2,9 milhões de pessoas na modalidade Inter Kids. As contas Yellow, do C6, mais do que dobraram entre junho de 2022 e julho deste ano.

Entre as instituições tradicionais, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú também trabalham com contas infantis digitais.

A expansão desse tipo de produto mostra a atenção das instituições com esse novo público, que já nasceu no ambiente digital, e é também uma estratégia de fidelização.

"Os bancos estão de olho no longo prazo. O cliente sempre vai lembrar onde teve a primeira conta, e isso cria um elo até afetivo com a instituição", afirma Cíntia Senna, sócia executiva da Dsop, organização voltada à educação financeira.

Para a família que decide adotar o produto, a introdução de uma conta bancária infantil pode ser uma ferramenta útil para educar sobre o mundo das finanças.

Na avaliação da especialista, permite que a família estimule autonomia, confiança e responsabilidade desde cedo. Em alguns banco, desde muito cedo mesmo, uma vez que nem todos definem idades mínimas para o acesso a esses produtos.

Segundo regras definidas pelo Banco Central, menores de 16 anos podem ser titulares de uma conta, mas precisam ser representados pelos responsáveis no momento de abertura.

"É importante formar um comportamento financeiro adequado para que, quando virarem adultos, essas crianças saibam lidar com crédito, por exemplo. Não é à toa que o número de inadimplentes só cresce no Brasil. O problema começa na base", afirma Senna.

Além das operações mais básicas, como saques e compras no débito, as contas infantis também dão acesso a investimentos em renda fixa e poupança, e permitem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Esse monitoramento é visto como essencial para evitar o descontrole de gastos.

Ana Paula, mãe de Luiza, conta que a filha começou a entender como poupanças funcionam quando aplicou uma parte da mesada.

"Ela investiu há pouco mais de 20 dias e já queria ver se tinha rendido. Expliquei que tem aniversário de poupança e que é só com um mês que vai dar para ver", diz. "Temos de ir devagarzinho."

De olho na segurança

O Brasil é exportador de vírus que atacam aplicativos de bancos, abrindo o caminho para golpes e fraudes. Portanto, os cuidados com contas bancárias, especialmente as dedicadas às crianças, devem ser redobrados.

Para a psicóloga e educadora financeira infantil Priscilla Rossi, o acompanhamento dos pais é fundamental para impedir que crianças e adolescentes caiam em armadilhas.

"É preciso reforçar constantemente que a criança não pode passar informações sobre ela ou sobre a família para quem ela não conhece", afirma.

As famílias também podem estabelecer limites para a realização de transferências, Pix e saques. Alguns bancos possibilitam esse ajuste direto no aplicativo; outros bloqueiam transações suspeitas.

Há ainda estratégias específicas de cada instituição. O Banco do Brasil, por exemplo, criou peças de comunicação adaptadas para crianças e usa amigos imaginários para passar dicas de segurança.

Para Rossi, o melhor caminho para se comunicar com as crianças é justamente esse: o de adaptar ferramentas usadas antes pelos adultos para o universo infantil. "Existem contas, hoje, que são muito similares às de adultos. É preciso uma gamificação, uma interatividade. As crianças aprendem muito melhor assim", afirma a especialista.

Contas infantis disponíveis no mercado

Inter

Inter Kids, para crianças de até 12 anos

Inter You, adolescentes de 13 e 17 anos

são gratuitas, os pais podem monitorar o uso e definir valores máximos de uso

há cartão de débito, poupança e investimentos em renda fixa

os adolescentes podem usar Pix e serviços como Uber e iFood

C6

C6 Yellow

gratuita, permite a personalização dos cartões de débito

dá acesso ao Pix e permite a definição de metas de despesas no app

usa reconhecimento facial para segurança

pais acompanham as despesas no app e recebem mensagens a cada transação

Nubank

filhos de clientes podem ter conta quando completam 10 anos de idade

têm cartão de débito, Pix e recarga de celular

pais podem controlar transações em tempo real

"modo rua" limita Pix e transferências

Banco do Brasil

BB Cash

idade mínima para acesso é de 8 anos, para abertura presencial, ou de 10 anos, se digital

dá direito a cartão de débito, Pix, transferência, saques e investimentos

pais recebem mensagens a cada movimentação acima de R$ 30 e podem definir limites

Bradesco

Nextjoy, parceria com a Disney

não há idade mínima, mas os pais precisam ser clientes Next ou Bradesco

o app pode ser personalizado com personagens Disney ou heróis do universo Marvel

dá direito ao cartão de débito, programação de mesada, Pix e transferências

permite a criação de missões e recompensas, como fazer a lição de casa

Itaú