Como o aquecimento global afetará as plantações?

Como as mudanças climáticas afetarão a agricultura? Uma modelagem sofisticada pode nos ajudar a entender como o aumento da temperatura e as concentrações de CO 2 afetarão as plantações.

O mapa abaixo mostra a temperatura média diária projetada durante fevereiro nos 30 anos que encerram este século (2070-2099), usando o modelo de climatologia UKESM1-0-LL. Deslize as setas para comparar as previsões.

A via principal e a via secundária: dois caminhos para o aquecimento global Carregando imagens... Arraste para a margem esquerda para ver o cenário mais otimista do IPCC; para a margem direita para o cenário mais pessimista - Fonte: Projeto CHELSA, modelo UKESM1-0-LL, resultado de fevereiro de 2070-99; IPCC é o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU; cenários de "caminho socioeconômico compartilhado" para o aquecimento global aqui são SSP126 (otimista) e SSP585 (pessimista)

O pior cenário prevê um aumento médio da temperatura superior a 5oC. A forma como vamos gerir as principais culturas terá impactos dramáticos no futuro.

Os cereais ocupam mais terra do que qualquer outra cultura por uma margem muito ampla. Em 2021, as colheitas de cereais cobriram 739 milhões de hectares em todo o mundo.

Grande parte dessa terra fica no hemisfério sul, e os cereais são sensíveis às mudanças de temperatura. Muitas áreas já estão próximas de temperaturas que limitam as colheitas.

Isto é particularmente verdadeiro no caso do milho, considerado a cultura mais importante em muitas regiões, tanto para a segurança alimentar como para a produção total.

O milho é frequentemente cultivado em latitudes mais baixas, e sua composição biológica faz com que ele receba poucos benefícios do aumento de CO₂ na atmosfera.

Um trabalho recente de modelagem publicado na revista Nature Food indica que poderemos começar a ver impactos na produção de alimentos dentro de uma década. Até o final do século, é possível que a produção de milho diminua em até 24%.

O trigo, por outro lado, geralmente é cultivado em regiões mais temperadas e se beneficia muito mais que o milho do aumento das concentrações de CO₂.

Como resultado, a produção deverá aumentar em até 18% até o final do século, com a maior parte desse aumento alcançada até 2050.

O trigo também pode ser menos nutritivo do que costumava ser, devido aos limites da capacidade de transporte de nutrientes do solo.

O estudo da Nature Food observa: "Em geral, nossos resultados mostram que as latitudes mais baixas enfrentam as maiores perdas para todas as culturas, enquanto as latitudes mais altas veem ganhos potenciais… Essa distribuição desigual de impactos pode aumentar ainda mais as disparidades regionais que são um 'motivo de preocupação' sobre os riscos das mudanças climáticas."

A mudança climática já está agravando as desigualdades globais. Enquanto os formuladores de políticas buscam soluções, também precisam levar em conta as mudanças nos padrões agrícolas.