Ford acelera produção de picape F-150 Lightning em teste de demanda por elétricos

A Ford anunciou nesta terça-feira (1º) que retomou a montagem de sua picape elétrica F-150 Lightning e planeja triplicar a taxa de produção, estabelecendo um teste multibilionário para verificar se os convencionais compradores de picapes dos Estados Unidos estão prontos para mudar para um veículo elétrico (EV).

Os representantes da Ford disseram que a operação de montagem em Dearborn, Michigan, que produz os modelos Lightning, poderá atingir uma taxa de produção anualizada de 150 mil veículos até outubro, no final do trimestre atual.

Picape elétrica da Ford, F-150 Lightning, sendo revelada na sede da empresa no Michigan, EUA - Rebecca Cook - 19.mai.2021/Reuters

Enquanto a fábrica do Lightning aumenta sua produção, a Ford e seus revendedores enfrentarão a pressão de aumentar as vendas mensais em três vezes ou mais, ante as cerca de 4.000 vendas por mês da montadora mais cedo este ano.

O aumento da produção do Lightning acontece ao mesmo tempo em que a líder do mercado de EVs nos EUA, Tesla, está aumentando a produção de sua picape elétrica, o Cybertruck, e a General Motors está lançando lentamente a produção de sua picape elétrica Silverado, concorrente direta do Lightning.

A startup Rivian também está acelerando as entregas de suas picapes elétricas.

Para apoiar o aumento da produção do Lightning, a Ford concentrará os esforços de vendas em "atrair mais clientes tradicionais, ou os primeiros compradores em massa", disse Marin Gjaja, diretor de atendimento ao cliente do negócio de veículos elétricos da Ford, durante uma teleconferência.

"Ainda existem desafios relacionados à conscientização e aceitação dos veículos elétricos entre os compradores comuns", disse ele.