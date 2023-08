Gestores veem mudança para ações apenas com Selic a 10%, diz pesquisa do BofA

São Paulo

Pesquisa do Bank of America com gestores de fundos na América Latina divulgada nesta terça-feira (15) mostrou uma maioria dos participantes esperando que investidores mudem para ações apenas quando a taxa Selic atingir 10% ao ano, enquanto 32% avaliam que será necessário um juro menor para esse movimento acontecer.

A considerar as previsões dos mesmos gestores no levantamento, isso não deve ocorrer neste ano, uma vez que metade dos gestores consultados afirmaram enxergar a Selic entre 11,75% e 12% neste ano. Uma parcela de 34% prevê a taxa abaixo de 11,75%. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano.

Logo do Bank of America é vista na entrada do banco em Nova York - Brendan McDermid - 11.jul.23/Reuters

Ainda conforme a pesquisa do BofA o sentimento em relação às ações brasileiras permanece positivo, com 88% enxergando o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, acima de 120 mil pontos no final do ano e 44% vislumbrando o índice acima dos 130 mil pontos.

O principal risco para as projeções apontado pelos participantes do levantamento permanece uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos.

Os níveis de caixa estavam em 8% em agosto deste ano, perto das máximas históricas de 8,4%, mostrou a pesquisa.

As visões em relação ao real apuradas pelo levantamento não tiveram uma tendência comum, com 34% esperando um dólar mais fraco, enquanto 38% não veem mudanças e 25% aguardam uma moeda norte-americana mais forte. A maioria das previsões coloca o dólar entre R$ 4,81 e R$ 5,10.