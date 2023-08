Grandes empresas globais alertam sobre desaceleração de vendas na China

Pequim | Reuters

Empresas globais, desde o gigante de bens de consumo Unilever até a montadora Nissan e a fabricante de máquinas Caterpillar, alertaram sobre desaceleração de resultados na China, à medida que a segunda maior economia do mundo perde impulso pós-pandemia.

A recuperação contínua foi limitada a alguns setores, como alimentação e artigos de luxo, impulsionando o crescimento de dois dígitos das vendas no país de empresas como Starbucks, LVMH e Hugo Boss.

No entanto, mesmo esses líderes de mercado pararam de elevar suas perspectivas, cautelosos com os dados econômicos fracos, enquanto empresas de bens de consumo como Procter & Gamble, L'Oreal e Coca-Cola adotam uma postura mais comedidas.

Cafeteria em Xangai, China - Aly Song - 1º.jun.2022/Reuters

O Kerry Group, sediado na Irlanda, que fornece ingredientes para empresas como McDonald's, disse que seus volumes aumentaram na China desde o fim das restrições da Covid. Porém, o presidente-executivo, Edmond Scanlon, advertiu nesta quarta-feira (2) que os negócios não voltarão ao normal na China até 2024.

Pequim implementou uma série de medidas políticas nas últimas semanas para apoiar a economia em declínio, mas os fracos dados de manufatura de julho, divulgados na terça-feira (1º), reforçaram as preocupações de que ainda está longe de ser uma virada.

Esse é um golpe especial para as empresas europeias que são grandes exportadoras para o gigante asiático, que já estão enfrentando dificuldades com as persistentes pressões globais sobre os preços e o aumento dos custos de empréstimos.

As montadoras globais também estão tendo de enfrentar o aumento da concorrência de rivais, que, pela primeira vez, conquistaram uma participação de mais de 50% do mercado chinês no primeiro semestre de 2023. A Volkswagen cortou meta para o ano inteiro na semana passada, depois que as vendas caíram na China, seu principal mercado.

"Infelizmente, nossa perspectiva de vendas [na China] está agora muito abaixo de nossa capacidade de produção", disse o presidente-executivo da Nissan, Makoto Uchida, na semana passada. A recuperação dos lucros no maior mercado automotivo do mundo provavelmente levará algum tempo, disse ele.

As expectativas para os lucros do segundo trimestre já estão baixas devido, em parte, à fraqueza da China. Os dados da Refinitiv mostram que as empresas norte-americanas e europeias devem apresentar seus piores resultados trimestrais em anos.

A recuperação de curta duração da atividade econômica, depois que a China suspendeu longas medidas de isolamento social severo por causa da Covid-19, também destaca a fraca demanda global, disse o DHL Group, uma das maiores transportadoras do mundo, na terça-feira.

A empresa registrou quedas de 15,95% e 7,1%, respectivamente, nos volumes de frete aéreo e marítimo no primeiro semestre, particularmente nas rotas entre a China e seus dois maiores parceiros comerciais, os Estados Unidos e a Europa.

Autoridades lançam pacote de medidas de alívio fiscal para apoiar pequenas empresas

O Ministério das Finanças da China divulgou nesta quarta um pacote de medidas de alívio fiscal para apoiar pequenas empresas e famílias rurais.

Em meio à demanda fraca tanto no país quanto no exterior, sua recuperação econômica perdeu força desde abril, aumentando a pressão sobre as autoridades para reanimarem, a economia, já que algumas pequenas empresas estão enfrentando dificuldades com menos pedidos, dificuldades de financiamento e lucros reduzidos.

O Ministério das Finanças disse que estenderá um corte de IVA (imposto sobre valor agregado) para pequenos contribuintes por mais quatro anos até o final de 2027, de acordo com um comunicado.

O ministério isentará do imposto de valor agregado pequenos contribuintes com menos de 100 mil iuanes (US$ 13.921,95, R$ 66,4 mil) em vendas mensais e reduzirá a taxa sobre as receitas tributáveis de vendas para 1% para aqueles normalmente sujeitos a uma taxa de 3%, disse o comunicado.

Aqueles que oferecem garantias de empréstimos ou emissões de títulos por famílias rurais, pequenas empresas e empresas individuais também serão isentos de pagar o IVA sobre as receitas geradas pelas garantias, disse o ministério.

A receita de juros derivada de microempréstimos de instituições financeiras para pequenas e microempresas e empresas individuais também será isenta do IVA até o final de 2027, disse o ministério em comunicado separado.

Os microcréditos com direito à isenção referem-se a empréstimos a empresas desse tipo com não mais de 10 milhões de iuanes em linhas de crédito.

O ministério também anunciou uma extensão até o final de 2027 dos termos fiscais preferenciais aplicáveis a start-ups de tecnologia com não mais de 300 funcionários e com ativos brutos e receita anual de vendas não superior a 50 milhões de iuanes.