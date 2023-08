O plano do governo para levar voos ao Galeão, Itaú e BB se destacam em balanços de bancos e o que importa no mercado

São Paulo

Santos Dumont perde voos para Galeão

A partir de 2 de janeiro de 2024, o aeroporto Santos Dumont, no Rio, receberá menos voos. O anúncio foi feito pelo ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) nesta quinta.



Entenda: o terminal abrigará apenas voos de aeroportos domésticos com distância de até 400 quilômetros do destino ou da origem. Isso abrangeria, por exemplo, a ponte-aérea com Congonhas, em São Paulo.

Todos os outros voos comerciais com destino à capital carioca serão destinados ao Galeão.

O que explica: o anúncio vem após pressão de lideranças empresariais e políticas do Rio, incluindo o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador Cláudio Castro (PL). A disputa envolvendo o tráfego entre os dois aeroportos, separados por menos de 20 quilômetros, não é de hoje.

Ela chegou a gerar no ano passado um pedido de devolução do Galeão pela concessionária, que é controlada pela Changi, de Singapura. A empresa mudou de ideia após a troca de governo.

Em 2022, o Santos Dumont recebeu 10,17 milhões de viajantes, quase o dobro do terminal internacional (5,7 milhões).

As autoridades locais defendem a mudança do tráfego para o Galeão, que passou por esvaziamento, para que ele possa atrair mais voos do exterior.

Os usuários reclamam do acesso ao aeroporto, que é feito por vias como a Linha Vermelha. Os relatos são de engarrafamentos e de uma sensação de insegurança devido a casos de violência na região.

O Santos Dumont fica próximo de empresas no centro do Rio e de pontos turísticos da zona sul.

Lucro dos bancos cai 8,6%

Os quatro grandes bancos do país com ações em Bolsa fecharam mais um trimestre com resultados mistos.

Itaú e BB (Banco do Brasil) ficaram novamente com os destaques positivos, enquanto Bradesco e Santander seguem sofrendo com a menor rentabilidade.

Em números: os quatro reportaram um lucro líquido combinado de R$ 24,3 bilhões entre abril e junho, numa queda de 8,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Itaú e BB cresceram 14% e 11,7%, respectivamente, com o nível de rentabilidade das operações na casa dos 20%.

O lucro do Bradesco recuou 36%, enquanto no Santander a queda chegou a 45%, com a rentabilidade deles mais perto de 11%.

O que explica: no atual momento de juros altos, as carteiras de crédito do Banco do Brasil, voltada ao agro, e do Itaú, com clientes de maior renda, apresentam menor inadimplência.

O contrário também vale para a clientela de Santander e Bradesco, bancos que tiveram de aumentar a quantia reservada para eventuais calotes.

Veja o que analistas disseram sobre resultados de Itaú, BB, Bradesco e Santander.

Mais sobre bancos e Bolsa



↳ O presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que acabar com o rotativo do cartão de crédito pode ser a solução para os juros altos e para a inadimplência da modalidade.

Ele ainda citou a ideia de criar uma tarifa para frear o parcelamento sem juros.

↳ Entenda por que as ações da Light subiram 265% desde a mínima do ano, em 5 de maio, mesmo com a empresa enfrentando dívidas, problemas estruturais e um pedido de recuperação judicial.

Para assistir

"Império da Dor" - na Netflix

A série de seis episódios que acaba de chegar ao streaming é baseada no livro de mesmo nome do jornalista Patrick Radden Keefe.

Ela explora os efeitos nefastos da oxicodona, um analgésico poderoso, mas que causa dependência e gerou uma epidemia de opioides nos EUA.

Os episódios mostram o efeito do analgésico com ação semelhante à da morfina nas pessoas e a luta de quem enfrenta a família dona da Purdue Pharma, fabricante do OxyContin, apontado como um dos responsáveis pela epidemia.

Nesta quinta, a Suprema Corte americana suspendeu o plano de falência da empresa que alocaria bilhões para aliviar a crise de opioides, mas também protegeria a família proprietária de futuros processos.

A produção não é a única no streaming sobre a crise de opioides nos EUA.



"Dopesick" (Star+) também fala sobre a Purdue Pharma, e "The Pharmacist" (Netflix) acompanha a batalha de um farmacêutico para investigar e denunciar a corrupção na indústria dos opioides após a morte de seu filho.