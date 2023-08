Paulo Guedes vira sócio de influenciador financeiro e lança MBA Digital

São Paulo | UOL

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que fez parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), virou sócio do influenciador financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

Paulo Guedes vira sócio do influenciador financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico - Evaristo Sá - 06.out.2022 / AFP

Os dois lançaram juntos um MBA digital. O curso é de Macroeconomia e Portfolio Management (gerenciamento de portfólio). Segundo a dupla, as aulas têm o objetivo de "formar profissionais capazes de interpretar cenários econômicos e tomar as melhores decisões de investimentos" e começa em setembro, com as quatro primeiras aulas gratuitas.

O ex-ministro não quer mais saber de política. Em conversas com antigos auxiliares e amigos, Guedes tem dito que está com um "senso de dever cumprido" na vida pública, segundo a colunista do UOL Carla Araújo. Chamado de "posto Ipiranga" por Bolsonaro, o ex-ministro era um dos principais integrantes da Esplanada dos Ministérios na gestão do ex-presidente.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Desde que deixou Brasília, pouco antes do fim do ano passado, Guedes voltou a morar em seu apartamento no Leblon e tenta adotar uma rotina discreta. Escolhe mesas mais reservadas nos restaurantes tradicionais da cidade e muitas vezes trabalha de casa.

Todos os dias de manhã caminha pela orla até Ipanema e costuma interagir com trabalhadores e moradores da região. Não é raro senhoras e senhores da elite carioca pedirem fotos com o ministro — mas também alguns trabalhadores das barracas da praia fazem elogios ao ministro.