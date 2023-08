PF abre inquérito para investigar se sabotagem causou apagão

Brasília

A Polícia Federal instaurou nesta terça-feira (22) um inquérito para investigar as causas do apagão que atingiu todas as regiões do país na última terça (15).

A investigação, sigilosa, vai apurar possíveis crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em evento no Insper - Zanone Fraissat/Folhapress

Mais informações em instantes.