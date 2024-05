Buscador da Folha mostra testes de carros elétricos avaliados em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia

São Paulo

Os carros 100% elétricos começam a se tornar populares nas ruas de grandes cidades brasileiras. Em 2023, 19.310 unidades foram comercializadas no país, número que representa um crescimento de 128,3% em comparação a 2022. Os números são da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).

O volume de carros puramente elétricos vendidos em 2023 ainda é uma fração diminuta (0,9%) do total de emplacamentos de carros de passeio e comerciais leves no ano, segundo a Fenabrave (associação que representa os distribuidores de veículos). Mas a tendência é de expansão.

Outro marco foi atingido em abril. Pela primeira vez, um modelo dessa categoria apareceu entre os 30 mais vendidos do país. O BYD Dolphin Mini (R$ 115,8 mil) teve 3.143 unidades emplacadas, ficando na 24ª posição no ranking.

Carros híbridos e elétricos são recarregados em tomadas no Morumbi Shopping (zona sul de São Paulo) - Eduardo Sodré/Folhapress

Com o crescimento das vendas e da oferta de produtos, a Folha publica as avaliações de modelos 100% elétricos que passaram pelos testes feitos em parceria com o IMT (Instituto Mauá de Tecnologia). A consulta pode ser feita por meio do buscador abaixo.

A ferramenta permite consultar a autonomia no trânsito urbano e em rodovias, com base nos resultados das medições feitas pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

Os carros podem ser escolhidos por marca e tipo de carroceria. Ao clicar no modelo, o usuário será direcionado para uma página com os dados técnicos e vídeo do veículo elétrico escolhido.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.