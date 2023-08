Primeiro trator comercial com acessibilidade do mundo é lançado no Brasil

Curitiba

O primeiro trator com acessibilidade do mundo produzido por uma montadora foi lançado comercialmente nesta segunda-feira (14), em Curitiba, destinado a atender pessoas com deficiência motora nos membros inferiores.

Lançado pela New Holland, o modelo TL5 Acessível é produzido na fábrica da marca na capital paranaense e se transforma em um produto comercial três anos após ser apresentado como conceito no Show Rural, em Cascavel (PR), e na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), e quatro anos após o início do seu desenvolvimento.

O produtor rural Fernando Dalmolin, que participou do desenvolvimento do trator com acessibilidade da New Holland, lançado comercialmente em Curitiba - Divulgação/New Holland

No período, o trator passou por testes de validação e chega ao mercado equipado com uma plataforma de elevação e um joystick, por meio do qual o operador da máquina, sem o auxílio de outras pessoas, comanda os movimentos para que possa embarcar e desembarcar.

Protótipos com o objetivo de permitir acessibilidade em tratores já foram produzidos no país, inclusive no meio acadêmico, mas o modelo lançado nesta segunda é o primeiro a chegar ao mercado e com possibilidade de produção em larga escala.

Ele tem cabine de comando adaptada para facilitar as operações e manteve o espaço interno do modelo convencional.

O trator usa motor FPT de quatro cilindros e foi lançado em versões de 80, 90 e 100 cavalos, para atender produtores em tarefas como preparação de solo, plantio, distribuição de calcário, colheita em pequenas fazendas, silagem, roçagem e pulverização, entre outras. Pode ser usado também por operadores que não tenham mobilidade reduzida.

A faixa de potência de 71 a 100 cavalos representa 43% do mercado de tratores, de acordo com Flávio Mazetto, diretor de marketing de produto da New Holland na América Latina.

"A gente está trazendo uma parte da solução, uma parte da engrenagem, para reduzir essa inércia que existe", disse Eduardo Kerbauy, vice-presidente da montadora para a América Latina.

O trator, segundo ele, surgiu a partir de uma necessidade real de muitos agricultores. "As pessoas com deficiência, inclusive as que vivem e trabalham no campo, querem ter autonomia para poder realizar suas atividades", afirmou.

Dados do IBGE mostram que 2,9 milhões de brasileiros com deficiência viviam em domicílios rurais em 2019, ano da pesquisa, e, na avaliação do executivo, isso dá uma ideia do desafio que o setor tem pela frente.

O modelo tem custo a partir de R$ 310 mil e foi viabilizado, de acordo com a empresa, por linha de financiamento como a Rota 2030, que conta com apoio governamental no incentivo a projetos do gênero.

Somente a plataforma custa R$ 110 mil e, segundo Mazetto, tratores da linha fabricados desde 2019 poderão ser adaptados para recebê-la. O valor final pode subir com opcionais e conforme a tributação em cada estado.

A New Holland começou a desenvolver o modelo em 2019 e o resultado é fruto de parceria com a empresa de mobilidade inclusiva Elevittá, a Arteprima e o Senai de São Leopoldo (RS).

O produtor rural Fernando Dalmolin, cadeirante há um ano e quatro meses após sofrer um acidente e que participou do desenvolvimento do projeto, disse que o novo trator representa um "avanço enorme" para as pessoas com limitações de mobilidade.

"Eu me criei no campo e não tem o que pague. [Quando sofri o acidente] Pensei o que iria fazer, porque só sei trabalhar na agricultura. Com mais de 40 anos de idade, como trabalhar em outra profissão? Foi uma alegria enorme saber que poderia voltar ao campo sem depender totalmente de outras pessoas", disse.

O investimento no projeto foi de cerca de R$ 5 milhões, considerado baixo para um grupo que globalmente investe US$ 1 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento.

COMO FUNCIONA

Por meio de uma chave geral, o usuário liga o sistema, que gera um alarme sonoro, para que ninguém se aproxime do trator durante a operação da plataforma

Em seguida, a plataforma se abaixa até a altura da cadeira de rodas do usuário, que se transfere para a cadeira da plataforma em seguida

Já sentado, ele utiliza dois cintos de segurança, no tronco e nas pernas, até o término do deslocamento de subida

Com a plataforma na altura ideal, ele se solta dos cintos, desliga o sistema de alarme e, com o apoio de uma barra instalada no teto do trator, se desloca até o assento

O comando do trator é, então, transferido para um joystick, que auxilia na troca de marchas e na operação geral da máquina agrícola

CNH Industrial

Fundação: 2013 como CNH Industrial, que abrange marcas como Case, de 1842, e New Holland, se 1895

Receita: US$ 23,6 bilhões (2022)

Investimento em pesquisa e desenvolvimento: US$ 1 bilhão (2022)

Fábricas no mundo: 38

Número de funcionários: 40 mil no mundo

Principais concorrentes: John Deere, AGCO, Caterpillar e Volvo