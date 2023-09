ANS suspende venda de 38 planos de saúde de dez operadoras

Rio de Janeiro

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou nesta quinta-feira (28) a suspensão da venda de 38 planos de saúde de dez operadoras. A medida começa a valer na próxima terça-feira (3).

Conforme o órgão, a decisão foi tomada após o recebimento de reclamações sobre a cobertura assistencial dos serviços no segundo trimestre.

A suspensão faz parte de um monitoramento que acompanha regularmente o desempenho do setor. A ação, diz a ANS, busca a proteção dos consumidores.

Enfermeira arruma objetos em posto de saúde no interior de São Paulo - Eduardo Knapp - 6.abr.2021/Folhapress

A retomada da venda está condicionada a uma melhora nos resultados do monitoramento. A lista dos planos suspensos pode ser conferida no site da ANS (clique aqui).

"Ao todo, 394.313 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento", afirmou Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da agência.

O órgão também divulgou uma lista de planos cuja venda poderá ser retomada. Neste ciclo do monitoramento, 12 planos de seis operadoras terão a venda liberada. A relação também está disponível no site da ANS (clique aqui para vê-la).