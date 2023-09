Blogueiras da beleza ajudam indústria de cosméticos a faturar R$ 50 bi

São Paulo

Era noite de 28 de fevereiro de 2023. Joana Salvador, 23 anos, decidiu fazer um vídeo para os seus amigos no TikTok. A estudante peruana de Serviço Social, moradora da cidade de Provo, em Utah, no oeste dos Estados Unidos, queria informar seus seguidores sobre a eficácia do creme de tratamento da Skala para cabelos cacheados, um produto que ela havia conhecido no Brasil.

Ligou a câmera e fez um vídeo despretensioso na cozinha de casa, vestindo um moleton, sem maquiagem, com o cabelo preso no alto da cabeça. Abriu ao vivo uma caixa da Amazon com a encomenda: o creme de tratamento dois em um maracujá e óleo de patauá da Skala. Elogiou o quanto o creme era barato (cerca de US$ 5, ou R$ 20), o quanto ele era melhor do que os similares americanos, a maioria voltada para cabelos afro, e o quanto o pote de um quilo vinha cheio.

"Eu andei pelas favelas, que são lugares realmente pobres, e vi meninas que não têm dinheiro para ir sempre ao salão com lindos cabelos longos cacheados. Agora eu sei o segredo", disse Joana, que prestou serviço voluntário no Brasil no ano passado. Ela recebeu uns três likes após a postagem e foi dormir.

A estudante Joana Salvador, que se tornou influenciadora da Skala depois de um vídeo espontâneo sobre os produtos da marca. - Danilo Verpa/Folhapress

No dia seguinte, se assustou ao ver 500 mil visualizações do seu vídeo, cuja audiência continuou subindo vertiginosamente, até superar as 9 milhões de visualizações.

Ela não tinha marcado a Skala na postagem, feita sem qualquer objetivo comercial, mas hoje ela é uma das 70 influenciadoras contratadas pela Skala para divulgar a marca e apresentar produtos nas redes sociais. Os 7 mil seguidores do começo do ano agora ultrapassam 34 mil. Na sequência ao vídeo de Joana, a exportação de produtos da Skala para os Estados Unidos saltou de três contêineres ao ano para 28 contêineres em seis meses.

"As redes sociais equilibraram o jogo na indústria da beleza", disse à Folha o presidente da Skala, Antônio Carlos Sousa. "Antigamente, era preciso investir muito nos meios de comunicação tradicionais para atingir os consumidores, algo que só as grandes marcas podiam bancar. Mas hoje fabricantes como a Skala, que aprenderam a navegar bem nas redes sociais e a entender o consumidor, conseguem atingir visibilidade e aumentar suas vendas."

Não importa o tamanho da indústria: desde gigantes como Nivea e Natura, passando por médios fabricantes como Skala, até os pequenos, como a Darrow, de dermocosméticos: todas usam influenciadores para lançar e divulgar seus produtos nas redes sociais, em especial no Instagram e no Tiktok. A maioria desse time é formado por mulheres, antes conhecidas como "blogueiras", mas cujo alcance nas redes sociais as elevaram ao status de consultoras de beleza, ajudando a movimentar uma indústria que fatura R$ 50 bilhões ao ano, segundo a Euromonitor.

São desde famosas e globais, como a atriz Thaís Araújo, passando por celebridades do mundo virtual, como Mari Maria, até desconhecidas do grande público, como Joana Salvador –mas estas últimas trabalham em microcosmos muitas vezes impossíveis de atingir por campanhas tradicionais. São influenciadoras regionais, que falam para o público que se parece com elas e, principalmente, que acredita nas suas dicas. Antes de comprar, o consumidor quer saber o que funciona e como fica.