Brownie Wise, a empresária visionária que criou as festas da Tupperware e irritou dono da empresa

BBC News Brasil

Em abril de 1954, a revista americana Business Week apresentou uma mulher na capa pela primeira vez em seus 25 anos de história: Brownie Wise.

A mulher que revolucionou a Tupperware por meio do modelo de vendas em festas conseguiu transformar as embalagens plásticas em um negócio milionário para a empresa em apenas três anos.

Brownie Wise joga um recipiente plástico cheio de água em uma festa da Tupperware na década de 1950 - Getty Images

E também criou um exército de 20 mil vendedoras, a maioria donas de casa, que em meados do século passado teriam encontrado dificuldades para ingressar no mundo do trabalho.

Atualmente, a Tupperware Brands Corporation tem faturamento de US$ 2,1 bilhões (R$ 10,5 bilhões) em quase 100 países, embora enfrente um futuro incerto devido ao declínio das vendas.

Mas naquela época, sentada em uma cadeira em formato de pavão, rodeada de jovens empresários, perto de um Cadillac rosa e de um canário tingido, sua imagem na capa da revista mostrava que o mundo dos negócios também poderia incluir as mulheres.

Fórmula para o sucesso

Brownie Mae Humphrey nasceu no Estado americano da Geórgia em 1913.

Sua mãe era modista e seu pai, encanador. Wise não teve uma infância muito feliz. Ela era uma menina solitária, com educação básica. Seus pais se divorciaram quando ela era pequena, e seu pai abandonou a família.

Sua mãe conseguiu um emprego que exigia muitas viagens, então Wise passou meses, e até anos, morando com sua tia e primos.

Em 1936, Wise viajou para a Festa do Centenário do Texas, em Dallas. Lá conheceu Robert Wise, gerente da Ford Motor Company. Nesse mesmo ano, eles se casaram e se mudaram para Detroit.

Mas o comportamento violento de Robert, um homem com problemas com álcool, levou ao divórcio em 1941, três anos depois de Wise dar à luz seu único filho, Jerry.

"Ela sabia que não poderia ficar em casa com um cara assim", diz Bob Kealing, autor de "Life of the Party: The remarkable story of how Brownie Wise built and lost a Tupperware party empire" ("Vida de festa: A notável história de como Brownie Wise construiu e perdeu um império de festas Tupperware", em tradução livre).

Wise manteve o sobrenome de Robert e nunca mais se casou.

Com problemas para pagar as contas médicas do filho doente, Brownie começou a trabalhar em uma agência de publicidade e como vendedora em uma loja de roupas.

Recipientes de plástico começaram a se tornar populares após a 2ª Guerra Mundial. - Getty Images

Para ganhar dinheiro extra após a 2ª Guerra Mundial, ela começou a vender produtos domésticos da marca Stanley em festas em casa.

Embora tenha se tornado uma das melhores vendedoras, o dono da empresa disse a ela que não poderia lhe oferecer um cargo de gestão por ser mulher.

Por esse motivo, Wise recusou-se a aceitar as condições e começou a vender um novo produto: o Tupperware.

Earl Tupper, o fundador da empresa, introduziu no mercado a inovação das embalagens plásticas. Mas o negócio não ia muito bem. As pessoas não estavam acostumadas a comprar produtos feitos com esse material.

Os contêineres eram vendidos apenas em lojas, mas Wise adotou a técnica de vendê-los em festas em casa com os produtos Tupperware, incorporando assim uma nova estratégia de negócios.

Alison Clarke, autora de "Tupperware: The promise of plastic in 1950s America" ("Tupperware: a promessa do plástico na América dos anos 1950", em tradução livre), diz à BBC que as festas foram revolucionárias porque ofereceram um modelo alternativo de sucesso comercial baseado na cooperação feminina em vez da competição agressiva, além de serem uma extensão da socialização.

"As redes nas festas da Tupperware eram mulheres ajudando outras mulheres. Era a antítese da cultura corporativa masculina. Era o oposto de Mad Men", diz Clarke.

Festas se tornaram a estratégia de vendas de maior sucesso da empresa. - Getty Images

Dessa forma, Wise logo passou a vender mais embalagens do que as lojas físicas.

Seu sucesso chamou a atenção de Tupper, e ela o convenceu de que festas em casa eram a melhor estratégia de vendas.

Tupper contratou Wise em 1951 para desenvolver esse modelo de negócios e a promoveu a vice-presidente de marketing, tornando-a uma das poucas mulheres executivas da época.

Assim, Tupper retirou seu produto das lojas e passou a vendê-lo exclusivamente em festas em casa. Em 1954, o mutirão de vendedoras totalizava cerca de 20 mil pessoas, a maioria mulheres.

Wise mudou-se para Miami em 1950, elevando a Flórida ao centro de vendas da Tupperware. Ela planejou uma reunião de vendas de quatro dias que combinasse aprendizado sobre o produto com entretenimento.

Wise se tornou o rosto público da empresa. Naquela época, era convidada de programas de televisão e capa de revistas. Foi assim que se tornou a primeira mulher a aparecer na capa da Business Week.

O modelo de vendas por meio de festas em casa era, naquela época, um sucesso global que arrecadou milhões. E Wise se tornou uma das primeiras mulheres no mundo dos negócios.

Fim da festa

Com o tempo, no entanto, Tupper começou a se sentir irritado com a proeminência de Wise.

Em janeiro de 1958, a empresa a demitiu, apesar de ela ter sido a principal responsável pelo seu sucesso comercial.

"Foi uma época em que todo o sucesso era: Brownie, Brownie, Brownie", diz Bob Kealing.

Wise ficou furiosa com a decisão descrita por ela como arbitrária e entrou com uma ação de US$ 1,6 milhão contra a Tupperware por quebra de contrato.

Finalmente, chegou a um acordo para receber uma remuneração equivalente a um salário de um ano, ou seja, cerca de US$ 30 mil.

Pouco depois de sua demissão, Earl Tupper vendeu a empresa por US$ 16 milhões. Wise não recebeu nada da venda.

Embora posteriormente tenha fundado uma empresa de venda direta de cosméticos, assessorado empresas e se dedicado ao setor imobiliário, nunca teve o mesmo sucesso que teve naquela época.

Tupperware Brands Corporation atualmente tem faturamento de US$ 2,1 bilhões (R$ 10,5 bilhões) em quase 100 países. - Getty Images

A Tupperware agora inclui a Wise na história oficial da empresa, embora as coisas não tenham terminado bem entre eles.

O modelo de festa em casa, pioneiro na Tupperware, não só garantiu o sucesso da empresa, como também inspirou outras mulheres a ingressarem no mundo dos negócios em meados do século passado.

Para os seus críticos, a marca simboliza uma época em que a vida das mulheres girava em torno do trabalho doméstico. Mas para os seus defensores, representa um avanço para milhões de mulheres no mundo dos negócios.

De qualquer forma, o modelo de vendas difundido pela Wise criou uma fórmula que se mostrou comercialmente bem-sucedida.