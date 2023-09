Campos Neto diz ser importante política monetária perseverar contra inflação

Brasília | Reuters

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira (5) ser importante a política monetária perseverar em um momento que classificou como "last mile" do combate à inflação, argumentando que o aumento de preços pode voltar se isso não for feito.

Presidente do Banco Central defende insistência no combate à inflação - Adriano Machado - 15.fev.2023 / Reuters

Em conferência promovida pelo grupo Julius Baer, Campos Neto afirmou que esse conceito se aplica à inflação global, mas também ao Brasil. Para ele, numa eventual situação de retorno da inflação, o custo de voltar a baixá-la seria maior.