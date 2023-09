CIEE faz feira de estágio virtual a partir desta segunda-feira (18)

São Paulo

O CIEE (Centro de Integraça Empresa-Escola) realiza, a partir desta segunda-feira (18), uma feira virtual de estádio, a Expo CIEE Virtual 2023. O evento é gratuito, das 8h às 18h, e termina no dia 22. São esperados 60 mil participantes.

Segundo os organizadores, há mais de 10 mil vagas online para quem busca uma oportunidade de estágio ou aprendizagem. A ação contará com chat, atendimento exclusivo e a possibilidade de sair do evento encaminhado para uma entrevista.

As inscrições para participar devem ser feitas no portal www.expociee.com.br. Na página inicial, vá em "Inscreva-se aqui" e informe os dados solicitados. Haverá palestras transmitidas a partir do Teatro CIEE, que fica em São Paulo (SP).

Estudantes podem participar de feira gratuita, online, na qual terão palestras e poderão conseguir vaga de estágio ou como jovem aprendiz - Fabio Braga - 01.nov.11/Folhapress

Haverá ainda trilha personalizada, na qual cada visitante receberá ajuda de um assistente virtual para desenhar sua própria trilha personalizada com palestras, expositores e atividades das quais poderá participar a partir de seus objetivos pessoais.

Caso queira aperfeiçoar o currículo, o estudante poderá contar com oficina online com dicas de como montar o documento. Se deseja receber dicas para apresentar sua melhor versão na hora da entrevista, será possível agendar uma sessão com um especialista para saber o que explorar melhor.

Será possível também receber a indicação de cursos do CIEE Saber Virtual voltados para o aprimoramento de conhecimentos técnicos e comportamentais, baseados nas habilidades e competências esperadas conforme os ambientes de trabalho e as vagas de emprego.

Haverá 40 palestras que vão debater o mundo do trabalho com profissionais de diversas áreas, entre elas trabalho e carreira, saúde e bem-estar, educação e aprimoramento, e futuro e tecnologia.

Dentre os convidados estão o jornalista Flávio Prado, que falará sobre redes sociais no mercado de jornalismo, a mentora de carreira da Geração Z, Ana Letícia Magá, com o tema "Carreiraflix: como vender o seu talento como se fosse a sua série preferida", e os criadores do canal @cauwave, que vão contar um pouco a respeito de carreira na internet.

Serviço:

A feira começa nesta segunda-feira (18) e segue até sexta (22), das 8h às 18h

Após inscrição (no portal www.expociee.com.br) o acesso às atividades é liberado dentro do horário da feira

Para esta ação da Expo são 10.928 vagas em todo o país, divididas em:

8.765 vagas de estágio

2.163 vagas de aprendizagem

Quais são as exigências das vagas?

Estágio - Pode ser estagiário aquele estudante que estiver frequentando o ensino regular em instituições de:

educação superior

educação profissional

ensino médio

educação especial

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional EJA (educação de jovens e adultos)

Jovem Aprendiz - Para ser jovem aprendiz é preciso: