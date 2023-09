Conheça o bilionário que apoia Javier Milei na Argentina, mas não a dolarização

Buenos Aires | Financial Times

A elite empresarial da Argentina está em grande parte cética em relação a Javier Milei, o libertário favorito para as eleições presidenciais de outubro, que prometeu "passar a motosserra" no Estado e dolarizar a economia.

Mas enquanto Milei conquista uma grande quantidade de eleitores comuns, um titã corporativo está silenciosamente torcendo por ele: Eduardo Eurnekian, 90, proprietário do conglomerado Corporación América e a quarta pessoa mais rica da Argentina.

O empresário, que fez fortuna na mídia e nos aeroportos, foi chefe de Milei de 2008 a 2021, e acabou levando-o ao cargo de economista-chefe de sua empresa. Os dois desenvolveram um relacionamento pessoal que, segundo analistas, tem sido uma influência chave no candidato anti-establishment, embora ele raramente mencione essa relação.

Em uma entrevista ao Financial Times, Eurnekian confirmou sua confiança em Milei —com uma ressalva importante. "Acho que Milei seria um ótimo presidente. Mas eu não quero o dólar", disse ele.

O bilionário Eduardo Eurnekian, o quarto homem mais rico da Argentina, segundo a revista Forbes - Maxi Failla - 6.jun.2019/Clarin

Muitos investidores têm se sentido desconfortáveis com a principal promessa de Milei, de dolarizar a economia para acabar com a inflação crônica da Argentina. O país tem poucos laços econômicos com os Estados Unidos e está com reservas de moeda estrangeira perigosamente baixas.

Eurnekian chamou a dolarização de uma "simplificação" dos problemas da Argentina.

"Parece ridículo para mim adotar o dólar apenas porque até agora não fomos capazes de administrar nossa moeda", acrescentou. "Depois de estabilizar a economia, por que dolarizar?".

Privadamente, outros líderes empresariais alertam que Milei, um ex-comentarista de televisão, pode não ter capacidade para governar. Ele frequentemente explode de raiva quando frustrado, não possui uma estrutura partidária nacional e adere a uma visão "anarcocapitalista" extrema de transferir a maioria dos papéis do Estado para o setor privado.

Eurnekian discorda deles. "Milei é fundamentalmente um economista, um tecnocrata", disse ele. Além da dolarização, os planos econômicos de Milei, que incluem equilibrar o orçamento nos primeiros meses de mandato, não representam "nada de novo, quando você olha para isso de uma perspectiva internacional", acrescentou. "Ele é quem eu confio para ser mais pró-mercado."

Vários ex-funcionários de Eurnekian fazem parte da equipe de alto escalão de Milei, incluindo seus supostos escolhidos para ministro do Interior e chefe de gabinete.

Nascido em Buenos Aires em 1932, filho de imigrantes armênios, Eurnekian começou no negócio têxtil de seus pais e, no início dos anos 1980, começou a comprar veículos de comunicação argentinos. Ele vendeu seu império da mídia antes de fundar um grupo de aeroportos em 1998.

A empresa, Corporación América Airports, foi listada na Bolsa de Valores de Nova York em 2018 e inclui 53 aeroportos. A Corporación América também possui divisões de energia, infraestrutura, agronegócio e serviços financeiros.

"El Armenio", como a mídia argentina o chama, também é conhecido por sua filantropia, incluindo a construção em 2004 de um cemitério de pedra nas Ilhas Malvinas para os soldados argentinos mortos na Guerra das Malvinas. Em 2020, ele recebeu uma Ordem do Império Britânico por seus serviços às relações argentino-britânicas.

Assim como outros empresários bem-sucedidos na Argentina, analistas disseram que Eurnekian tem habilidade para se relacionar com o governo do momento, inclusive por manter uma lucrativa concessão da rede de aeroportos argentinos desde a década de 1990.

Os oponentes argumentam que a ligação de Milei com o magnata mina sua promessa de lutar contra a classe política da Argentina.

"Eurnekian é o pai intelectual de Milei, e ele é o arquétipo do empresário argentino que vive de privilégios concedidos pela classe política", disse José Luis Espert, um deputado da direita econômica argentina que compartilhou brevemente um partido político com Milei entre 2020 e 2021.

Juan Luis González, um jornalista que investigou a relação para uma biografia de Milei intitulada "El Loco", disse que membros do círculo de Milei e da Corporación América concordaram que Eurnekian encorajou seu funcionário a entrar na política depois que ele se destacou, no final dos anos 2010, como um comentarista de TV e rádio crítico à má gestão econômica da Argentina.

Eurnekian disse que seu apoio a Milei não se estende ao financiamento de sua campanha.

González disse que o papel de Eurnekian tem sido "mais sobre posicionamento social e abertura de portas", acrescentando que o mentorado do bilionário foi pessoalmente importante para Milei, que veio de uma classe média baixa e ficou afastado de seus pais por muitos anos. "Ele foi a primeira pessoa importante que deu algum tipo de reconhecimento a Milei", disse ele.

O deputado Javier Milei, candidato presidencial na Argentina - Luis Robayo - 7.ago.2023/AFP

Eurnekian estava sentado na primeira fila de uma cúpula em Buenos Aires no mês passado, quando Milei, o palestrante principal, tentou conquistar os executivos presentes. "Vou me concentrar em tirar o pé do Estado do seu pescoço... seja livre!", ele rugiu, levantando sobrancelhas e gerando risos abafados.

Existem paralelos entre Eurnekian e Milei. Nenhum deles vem das escolas e clubes sociais que moldam grande parte da elite argentina. Nenhum deles jamais se casou. E ambos são trabalhadores frenéticos conhecidos por suas personalidades irascíveis. Ex-colegas dizem que Eurnekian achava Milei uma presença divertida dentro da empresa.

"Ele era um funcionário muito bom, muito informado e habilidoso", disse Eurnekian. "Ele é uma pessoa muito séria. Ele é muito honesto, e isso é importante."

No entanto, Eurnekian desaprova alguns dos comportamentos de Milei como candidato do partido Libertad Avanza, incluindo sua repetida rotulação de "assassinos" para políticos do governo populista peronista e da coalizão de oposição de centro-direita, devido à gestão da economia. "Eles não são assassinos", disse Eurnekian.

Eurnekian, seguidor da Igreja Apostólica Armênia, também criticou os comentários recentes de Milei descrevendo o Papa Francisco, um ex-arcebispo de Buenos Aires que enfatiza a justiça social, como "representante do mal na terra".

"Francisco é um homem que eu respeito totalmente e que tem lutado para trazer paz ao mundo", disse o líder empresarial.

Quem vencer as eleições de outubro enfrentará uma tarefa difícil para estabilizar a economia argentina. O governo está lutando com uma dívida crescente, o peso perdeu mais da metade de seu valor em relação ao dólar nos mercados paralelos este ano e um conjunto complexo de controles de capital afetou as exportações e o investimento estrangeiro.

Eurnekian disse que a solução não está em "alguém reinventando tudo" com "mudanças drásticas", mas sim em uma mudança para uma política econômica mais ortodoxa.

Ele disse: "O que eu mais quero é a recuperação da moeda, o que exigirá reconhecer qual é o valor da sua moeda no mercado internacional —e então trabalhar, trabalhar, trabalhar".