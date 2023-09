Inflação argentina acelera 12,4% em agosto, maior índice mensal desde 1991

Buenos Aires | AFP

A inflação mensal argentina fechou agosto em 12,4%, a primeira vez que o indicador atinge dois dígitos em 21 anos e o registro mais alto desde 1991. A taxa acumulada nos últimos 12 meses é de 124%, informou nesta quarta-feira (13) o Indec, instituto nacional de estatística.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), um dos mais altos do mundo, acumula 80,2% neste ano.

A inflação mensal não estava tão alta desde 1991 (27%), pouco antes da conversibilidade fixa do peso em relação ao dólar.

A última vez que o IPC mensal chegou aos dois dígitos foi em abril de 2002 (10,4%), justamente depois de o país ter abandonado esse modelo de paridade.

Mercado Central de Buenos Aires; inflação na argentina acelerou 12,4% em agosto - Matias Baglietto - 12.set.2023/Reuters

O aumento era esperado pelos mercados após uma desvalorização de 21% da moeda em 14 de agosto, acordada com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para destravar desembolsos do programa de crédito com o organismo no valor de US$ 44 bilhões.

E seguiu-se uma enxurrada de remarcações de preços, poucas semanas antes das eleições presidenciais de 22 de outubro, nas quais os candidatos opositores prometem aplicar um forte ajuste fiscal.

"É necessário um plano anti-inflacionário, mas obviamente até 10 de dezembro não vai existir", explica o economista Victor Beker, diretor do Centro de Estudos da Nova Economia da Universidade de Belgrano. Nessa data, assume o novo governo.

A Argentina já teve dois episódios de hiperinflação —em 1989, de 3.079% ao ano, e em 1990, de 2.314%.

O país adotou então a "conversibilidade" do peso com o dólar em uma paridade fixa de 1 para 1, apoiada em privatizações, desregulamentações e uma abertura total da economia.

A inflação anual caiu para um dígito, mas o aumento das importações aumentou a dívida em moeda estrangeira, arruinou a indústria e provocou uma grave recessão que precipitou a crise política de 2001 e a desvalorização do peso.

O relatório FocusEconomics de setembro, que reúne mais de 40 analistas de bancos e consultorias, estima que a inflação fechará em 2023 maior do que no ano anterior "impulsionada pelo colapso do peso em meio ao financiamento monetário (por meio da emissão monetária) do déficit fiscal".

"Uma desvalorização do peso mais rápida do que o esperado e a generosidade fiscal antes das eleições de outubro são riscos-chave para cima".