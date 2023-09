Conselheiros do Carf criticam Haddad por comparar representantes de contribuintes a detentos

São Paulo

Uma metáfora usada mais de uma vez pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) gerou revolta em conselheiros do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Em ao menos duas ocasiões, o titular da pasta econômica comparou os representantes dos contribuintes a "detentos".

Uma delas foi transmitida em rede nacional, em entrevista ao Canal Livre, da Band. Na ocasião, Haddad fez uma analogia sobre a época em que o voto de desempate (também chamado de voto de qualidade) do Carf esteve extinto e os contribuintes eram favorecidos pelo empate.

"Travou os julgamentos do Carf. Imagina pegar quatro delegados e quadro detentos para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece o detento", disse.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista concedida à imprensa no ministério - Gabriela Biló - 31.jul.23/Folhapress

A Aconcarf (Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Carf), que representa os profissionais, emitiu nota de repúdio na noite da última segunda-feira (25) e pediu uma retratação de Haddad.

"Ao direcionar a infeliz 'desqualificação' diretamente aos conselheiros como 'detentos' que estão 'julgando habeas corpus de outros detentos', o ministro se afasta da liturgia respeitosa da função que ocupa", afirma o comunicado.

Procurado, o Ministério da Fazenda não se pronunciou até a publicação deste texto.

Embora a entrevista concedida por Haddad tenha sido veiculada em 17 de setembro, a repercussão negativa no meio jurídico surgiu apenas na última segunda.

Na manhã do mesmo dia, Haddad voltou a comparar os conselheiros a "delegados e detentos". A nova fala ocorreu durante painel do Fórum de Economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Segundo o ministro, o governo teve de "republicanizar a Receita Federal, que havia sido privatizada no governo anterior". "Imagine vocês que o tribunal administrativo para julgar causas tributárias era paritário, o que já é uma anomalia no mundo. Não existe nenhum outro país onde o tribunal seja paritário", afirmou.

"Em 2019, o governo acrescenta um expediente na lei do chamado Carf, dizendo que, em caso de empate, favorece o contribuinte. E, pior que isso, em caso de favorecimento do contribuinte no processo administrativo, a Receita ficava impedida de recorrer ao Judiciário para obter a reparação. É um caso de privatização da Receita Federal. É como se você colocasse em um tribunal quatro delegados e quatro detentos para julgar um habeas corpus. Isso que fizeram no Brasil", disse Haddad.

"É uma coisa que a OCDE chegou a mandar uma carta para a gente dizendo o seguinte: 'Se mantiver essa regra, nós não vamos mais discutir a entrada do Brasil na OCDE'. Uma carta formal, que foi endereçada a todos os parlamentares no Congresso Nacional. E nós conseguimos reaver o chamado voto de qualidade."

A Aconcarf também rebateu a afirmação de Haddad, na entrevista ao Canal Livre, de que a inexistência do voto de desempate "travou os julgamentos". "O ministro esqueceu de comunicar que, além das suas colocações, o Carf passou oito meses sem nenhum julgamento em 2022 devido à paralisação dos conselheiros fazendários na greve geral da Receita Federal".

Além disso, a entidade elencou outros fatores para a "trava do órgão", como a pandemia de coronavírus e paralisações também no ano-calendário de 2023.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O que é o voto de desempate do Carf

O Carf funciona como um tribunal da Receita, que julga causas tributárias na esfera administrativa (sem envolver o Judiciário) —a União e as empresas têm disputas bilionárias em torno do pagamento de tributos. Ele reúne representantes da Fazenda e dos contribuintes e as empresas têm indicados por entidades patronais.

O Carf surgiu em 2009, da junção de três conselhos. Para se ter uma dimensão, de janeiro a abril, foram concluídos 5.000 processos pelo conselho, envolvendo R$ 139 bilhões.

Na última semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sancionou projeto de lei que retomou o chamado voto de qualidade. O instrumento devolveu à Fazenda o poder de desempate em julgamentos administrativos de conflitos tributários. Sua extinção em 2020 provocou perdas bilionárias à União.

Tais julgamentos são decididos após votos em igual número tanto da Receita Federal como dos contribuintes. Nos casos em que há empate, o presidente da câmara, que representa a Receita, voltará a decidir o resultado.

A expectativa do governo Lula (PT) é que o projeto viabilize a arrecadação de R$ 54,7 bilhões em 2024, além de outros R$ 43,1 bilhões com novas negociações de débitos conduzidas pela Receita Federal e pela PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) com base na nova lei.

Aconcarf reclama melhores condições de trabalho

Além do pedido de retratação pela fala de Haddad, a Aconcarf cita na nota condições de trabalho desfavoráveis dos conselheiros que representam os contribuintes em comparação com os fazendários.

"Na tentativa de defender o retorno do voto de qualidade, houve extremo desrespeito aos profissionais que atuam no Carf, que não têm direito a férias, 13º salário, licença-maternidade, licença-saúde e têm uma disparidade remuneratória enorme." A associação diz que um representante dos contribuintes recebe menos, com uma diferença de quase 60% do que ganha um conselheiro indicado pela Fazenda.

De acordo com a entidade, houve uma reunião com o ministro, ainda no primeiro semestre, para tratar do tema, mas não houve avanços. A nota pede que "seja revista, urgentemente, a disparidade remuneratória dos julgadores do órgão".

Colaborou Stéfanie Rigamonti