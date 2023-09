Dólar abre com pouca alteração em véspera de feriado em meio a receio sobre economia global

São Paulo

O dólar abriu com pouca alteração nesta quarta-feira (6), enquanto investidores repercutem dados de inflação no Brasil e aguardam a divulgação de números sobre a economia dos Estados Unidos, ainda em busca de pistas sobre o futuro da política de juros americana.

A sessão deve ter volumes reduzidos às vésperas do feriado do Dia da Independência no Brasil, com o mercado ainda refletindo temores sobre o crescimento global.

Sem indicadores relevantes no radar, as negociações no Brasil devem novamente ser guiadas pelo exterior, como ocorreu na terça (5), quando o aumento da aversão ao risco global pressionou os ativos brasileiros.

Pessoas em frente à B3, a Bolsa de Valores de São Paulo - Nelson Almeida - 17.jun.2022/AFP

Nesse cenário, o dólar registrou alta no Brasil e no exterior, após dados econômicos decepcionantes na China e na Europa. A moeda americana subiu 0,83% frente ao real, terminando o dia cotada a R$ 4,975.

Já a Bolsa brasileira teve uma sessão volátil. O Ibovespa começou o dia em queda puxado justamente pelo pessimismo no exterior, mas chegou a operar no positivo apoiado pela alta do petróleo, que atingiu seu maior valor em dez meses.

O índice não conseguiu, porém, sustentar os ganhos, e firmou queda no fim da tarde, fechando a sessão em baixa de 0,37%, aos 117.331 pontos.

Os índices de ações americanos também foram pressionados pelo movimento de aversão ao risco global, e o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq registraram queda de 0,56%, 0,42% e 0,08%, respectivamente.

No Brasil, porém, o pessimismo foi parcialmente revertido, e o Ibovespa chegou a registrar leve alta no início da tarde apoiado pela subida do petróleo no exterior. O preço do petróleo Brent subiu cerca de 2% nesta terça e atingiu seu maior nível desde novembro do ano passado, sendo negociado num patamar acima de US$ 90.

A alta do produto reflete uma decisão da Arábia Saudita e da Rússia de realizar um corte mais profundo de oferta do petróleo.

Nesse cenário, as ações da Petrobras, segunda maior empresa da Bolsa brasileira, registraram forte alta. Os papéis preferenciais da petroleira subiram 3,22%, enquanto os ordinários avançaram 4,60%, e ambos ficaram entre os mais negociados da sessão, reduzindo as perdas do Ibovespa.

Na ponta negativa, as ações da Vale registraram queda de 0,41%, impactadas pelos temores sobre a China, e pressionaram o índice, fazendo o Ibovespa voltar ao terreno negativo.

"Apesar da alta da Petrobras, o avanço do petróleo é negativo nos mercados globais, dado que um aumento de preço sinaliza mais inflação e, por consequência, mais juros dos bancos centrais. Isso está fazendo com que os títulos americanos subam", diz Rodrigo Moliterno, chefe de renda variável da Veedha Investimentos.

Seguindo os títulos americanos, os juros futuros no Brasil também registraram alta e pesaram sobre os negócios. Os contratos com vencimento em janeiro de 2025 foram de 10,60% para 10,61%, enquanto os para 2027 foram de 10,37% para 10,49%.

O avanço das curvas futuras pressionou empresas menores e mais ligadas à economia doméstica da Bolsa brasileira, as chamadas "small caps", em setores como varejo, aéreo e educação.

A Via, dona da Casas Bahia, registrou o maior recuo do dia, caindo 7,14%. A companhia anunciou nesta terça uma oferta primária subsequente de ações, com expectativa de levantar cerca de R$ 1 bilhão que serão usados para melhorar a estrutura de capital da empresa.

CVC, Azul e Gol também ficaram entre as maiores quedas da sessão, com tombos de 5,81%, 5,06% e 4,97%, respectivamente. O índice que reúne as "small caps", por sua vez, teve queda de 1,23%.

Com Reuters