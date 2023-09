Eletrobras faz acordo com Âmbar para comprar linhas de transmissão e vender térmica no RS

São Paulo | Reuters

A Eletrobras anunciou nesta sexta-feira (8) um acordo com o grupo Âmbar Energia, da J&F, para vender a usina termelétrica Candiota e comprar linhas de transmissão de energia, em mais uma operação para se desfazer de ativos não estratégicos e descruzar participações com empresas sócias.

O negócio prevê a venda da usina Candiota, localizada no Rio Grande do Sul, por R$ 72 milhões. Com 350 megawatts (MW) de capacidade instalada, Candiota era o único ativo de geração movido a carvão do portfólio da Eletrobras, e integrava um pacote de usinas que foram colocadas à venda pela companhia para sair das fontes fósseis, incluindo o gás natural.

Vista da Usina Termeletrica Presidente Médici Candiota III, da Eletrobras CGT Eletrosul, em Candiota, no interior do Rio Grande do Sul - Danilo Verpa/Folhapress

"Candiota representa cerca de um terço das emissões totais da Eletrobras", disse a companhia, em comunicado.

A alienação deverá gerar um impacto contábil negativo para a Eletrobras de cerca de R$ 56 milhões no balanço do terceiro trimestre deste ano, afirmou a companhia.

Em paralelo, a Eletrobras anunciou a compra de participações de 51% da Âmbar em dois ativos de transmissão, nos quais a Eletrobras já era sócia, por 574 milhões de reais.

As empresas de transmissão Vale do São Bartolomeu e Triângulo Mineiro Transmissora têm concessões que vão até 2043 e, juntas, somam uma receita anual permitida (RAP) de pouco mais de 100 milhões de reais. As unidades terão dívida líquida próxima a zero na data esperada da finalização da operação.

Segundo a Eletrobras, houve uma melhora dos termos, estabelecidos em 2013, para compra e venda desses ativos. A CELGpar, que também é sócia na Vale do São Bartolomeu, tem um período para exercer seu direito de preferência na transação, disse a Eletrobras.

O acordo com a Âmbar também envolveu a opção de compra, por um real, de 51% em sociedades de propósito específico (SPEs) de geração eólica. As SPEs do complexo Baleia não detêm ativos operacionais ou dívida e são detentoras de direito de recebimento em uma ação de cobrança de indenização securitária, disse a Eletrobras.