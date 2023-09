Financial Times

Há vários anos, os políticos têm insistido que o caminho para a neutralidade de carbono é pavimentado com empregos. "Quando penso em clima, penso em empregos", costuma dizer o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Não são apenas empregos quaisquer, mas empregos bons que revitalizarão comunidades carentes. Sir Keir Starmer, líder da oposição trabalhista no Reino Unido, juntou-se recentemente a esse coro ao afirmar que a transição verde poderia "trazer esperança de volta às comunidades que foram dilaceradas pela desindustrialização nos anos 1980".

Tenho sido cauteloso em relação a essa narrativa brilhante há algum tempo, não porque acredite que seja impossível, mas porque acredito que será difícil e envolverá compensações que os formuladores de políticas prefeririam não discutir. Nas últimas semanas, essa realidade tem se tornado mais difícil de ignorar.

Por que pode ser difícil alcançar uma situação de "ganho-ganho" para os trabalhadores e o planeta? No papel, pelo menos, o desafio não parece ser muito assustador. De acordo com cálculos do FMI no ano passado, a transição verde deveria envolver apenas a "realocação" de 1% do emprego nas economias avançadas na próxima década e 2,5% nas economias emergentes. O FMI observou que isso é muito menos dramático do que a transição da indústria para os serviços desde a década de 1980, que envolveu uma mudança de 4% por década. Além disso, o emprego médio "verde" paga quase 7% a mais do que o emprego médio "marrom", o que deveria incentivar trabalhadores a mudarem de emprego e fazê-lo ainda melhor.

Funcionários trabalham na linha de montagem de caminhões - Eduardo Knapp - 8.jan.21/Folhapress

Mas no mundo real, é claro, as pessoas não se "realocam" tão facilmente como trocam de uma linha na planilha de um economista. Primeiro, há a questão da geografia: até agora, pelo menos, o trabalho da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) mostra que os empregos verdes estão desproporcionalmente concentrados em regiões capitais, enquanto os empregos marrons estão desproporcionalmente em regiões com menor produto interno bruto per capita.

Em seguida, há a questão da requalificação: a OCDE constatou que apenas 12% das pessoas em empregos marrons estão participando de aprendizado ao longo da vida ou treinamento, em comparação com 19% das pessoas em empregos "neutros" e verdes.

Aprofundando-se nos setores que estão na vanguarda da transição, os desafios se tornam mais claros. Desde energia até carros e aço, os novos processos de produção verde geralmente são menos intensivos em mão de obra —o que é bom para os consumidores, pois isso deve eventualmente resultar em preços mais baixos, mas não tão bom para os trabalhadores.

No Reino Unido neste mês, um acordo para descarbonizar a maior siderúrgica do país em Port Talbot, no País de Gales, demonstrou como a narrativa sobre empregos verdes pode se tornar amarga facilmente. O governo do Reino Unido concordou em pagar subsídios de até 500 milhões de libras para o Grupo Tata para garantir o futuro da planta substituindo os altos-fornos por um forno elétrico a arco, que requer menos mão de obra e resultará na perda de 3.000 empregos.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os sindicatos, que afirmaram ter sido excluídos das discussões, queriam um plano diferente envolvendo hidrogênio, que, segundo eles, poderia ter preservado empregos enquanto expandia a produção, embora com um custo mais alto e um cronograma mais lento. O governo disse que isso não era realista e destacou que o acordo garantiu os outros 5.000 empregos.

De qualquer forma, a linha de ataque era óbvia, e o Partido Trabalhista não teve medo de usá-la. "Apenas os Tories poderiam gastar 500 milhões de libras do dinheiro dos contribuintes para demitir milhares de trabalhadores britânicos", brincou Jonathan Reynolds, secretário de negócios. O governo prometeu 100 milhões de libras para regeneração e requalificação de forma a "garantir que a transição seja o mais apropriada possível", mas comunidades como Port Talbot já ouviram promessas como essas antes.

Os empregos na indústria do aço pagam cerca de 36 mil libras a 38 mil libras em uma comunidade onde a maioria dos outros empregos não está muito acima do salário mínimo, de acordo com Alun Davies, representante nacional do aço na Community Union. "Os relatos de 3.000 empregos perdidos serão cerca de 11.000 por causa dos empreiteiros, das lojas locais... O que eles vão fazer? Construir outra área industrial lá e preenchê-la com empregos de salário mínimo?"

Nos Estados Unidos, o governo Biden tem pensado de forma mais séria sobre como fazer a transição funcionar para as comunidades mais afetadas, por exemplo, oferecendo incentivos adicionais às empresas de energia limpa que investem em regiões anteriormente dependentes do carvão. Mas mesmo assim, há receios de que não seja suficiente. Enquanto isso, novas fábricas de veículos elétricos estão se concentrando em estados do sul, onde os padrões trabalhistas e as taxas de sindicalização são mais baixos, para o descontentamento dos sindicatos.

Em países como a Alemanha, ideias mais inovadoras estão em discussão. O IG Metall, o maior sindicato do país, planeja negociar em novembro uma semana de trabalho de quatro dias para os trabalhadores do setor siderúrgico como forma de responder à necessidade de menos mão de obra no futuro. "De forma geral, ainda somos bastante otimistas de que a transição verde é algo necessário e pode ser gerenciada se os interesses dos trabalhadores forem levados em consideração", diz Thorben Albrecht, diretor de políticas do IG Metall. A chave, segundo ele, não é fingir que não há decisões difíceis pela frente, mas garantir que os trabalhadores tenham assento à mesa quando essas decisões forem tomadas.

A pior abordagem seria excluir os trabalhadores da conversa e chamá-los de céticos das mudanças climáticas, populistas ou, ainda mais insultante, "instigados" por populistas, quando eles se opõem. "Muitas pessoas estão agora virando as costas para a transição verde", disse Davies para mim após o acordo de Port Talbot. "Algumas pessoas estão dizendo: 'sabe de uma coisa? Eu prefiro o meu emprego'".