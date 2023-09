Energia verde deve ser base para reindustrialização do Brasil, diz Haddad

Nova York

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem a expectativa de que o Plano de Transformação Ecológica do Brasil seja mais do que uma proposta para exportar energia sustentável e se torne a base para uma nova onda de industrialização do país.

"Não precisamos nos resignar à condição de exportador de energia limpa, que é o que o mundo gostaria que fizéssemos. Nós entendemos que boa parte dessa energia limpa deve ser consumida no Brasil para manufaturar produtos verdes. Esse é nosso objetivo último", disse Haddad ao chegar na manhã desta segunda-feira (18) na Bolsa de Valores de Nova York, para o evento Brasil em Foco, que reúne investidores, políticos e empresários.

A expectativa do governo é captar R$ 10 bilhões com títulos verdes, valor considerado pequeno pelo ministro. "O Brasil tem condições de captar muito recurso no exterior porque tem a melhor matriz energética do mundo. Temos condições de dobrar a energia limpa em um prazo inferior a dez anos."

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente) lançam "títulos verdes" aos investidores na Bolsa de Valores de NY - Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

A aposta é que, ao dobrar a produção energética sustentável, o país possa exportar não só a energia propriamente dita, como também produtos manufaturados de maior valor agregado, gerados a partir da economia verde.

A falta de qualificação no Brasil pode ser um empecilho. Apenas 20% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão na universidade, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

"A tão esperada reforma do ensino médio é uma atribuição dos governos estaduais e ela não chegou", disse à Folha. Mesmo assim, o ministro não acredita que a falta de profissionais qualificados será um problema, se ocorrer o desenvolvimento esperado com a nova industrialização. "Falavam do apagão de mão de obra no governo Lula, quando o país crescia 4% ou 5%, e não faltou mão de obra para aquele momento."

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez questão de ressaltar que, para combater as mudanças climáticas, o Brasil precisa não só de obras de mitigação e adaptação, mas de "transformação". Para ela, é disso que se trata o plano verde de Haddad.

Em Nova York desde domingo, o ministro se reuniu com mais de 60 fundos de investimento e afirmou que a receptividade foi positiva. O próprio presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfajn disse que essa é uma "mega oportunidade" para o Brasil e para a América Latina, e de interesse global, tanto dos governos quanto do setor privado. "Há um potencial para a economia dar um salto", disse Goldfajn. "Mas a América Latina já desperdiçou muitas oportunidades."