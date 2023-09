Messi tem apartamento da Porsche: super-ricos investem em imóveis de grife nos EUA

Miami | The New York Times

Trace um caminho de 16 quilômetros ao longo da costa de Miami, e as opções para compras de luxo são infinitas. Porém, de Fendi a Missoni, de Porsche a Bentley, os produtos de marca que muitos compradores têm adquirido não são itens que você pode levar para casa. Eles compram casas.

O mercado imobiliário de luxo com marcas está em ascensão: segundo relatório da consultoria imobiliária global Knight Frank, o mercado de unidades de condomínios de luxo com marcas famosas deve crescer 12% ao ano até 2026.

Assim como fabricantes de jeans e designers de bolsas, os construtores há muito tempo entendem o poder de uma marca e, hoje, em quase todas as grandes cidades, os proprietários de imóveis podem escolher residências de grifes conhecidas do setor hoteleiro, como Four Seasons, Aman e Ritz-Carlton.

Arte representa expansão do mercado de parcerias entre imóveis e grifes de luxo - Anuj Shrestha/The New York Times

Agora, marcas mais surpreendentes entram nessa tendência, com fabricantes de carros de luxo e alta-costura em busca de condomínios como nova área de atuação.

Em Sunny Isles Beach, uma cidade tranquila e repleta de resorts no condado de Miami-Dade, as torres com nomes famosos incluem uma Porsche Design Tower, Residences by Armani Casa e as futuras Bentley Residences, que até 2026 se estenderão em direção ao céu com uma fachada de vidro embutido no design quadriculado característico da Bentley, imediatamente reconhecível pelos admiradores da montadora britânica.

Todas elas foram ideia do mesmo homem, Gil Dezer, que há mais de uma década vem apostando silenciosamente nesse momento, expandindo suas parcerias de marca à medida que os valores imobiliários de Miami subiam.

"As marcas de carros de hoje querem ser não apenas marcas de carros, mas também marcas de estilo de vida", disse Dezer, que se associou à Porsche em 2012. "O mesmo vale para tudo, desde clubes de golfe até óculos de sol. E tivemos a sorte de poder entrar nisso no setor imobiliário."

Dezer sabia que teria de pensar fora da caixa para o projeto ser um sucesso.

"A Porsche não tem exatamente ligação com imóveis", disse Dezer.

O prédio, que começou a ser construído em 2014 e foi inaugurado em 2017, tem a mesma energia masculina elegante e turbinada dos shows de carros que Dezer frequentava quando criança com o pai.

Não há acesso dedicado para pedestres. Os visitantes chegam por baixo de um arco de cor grafite com as palavras "Porsche Design" no estilo da fonte 911 Porscha, marca registrada da fabricante de automóveis. Eles podem estacionar e entrar no lobby arejado decorado nas mesmas cores bronze, vermelho e preto do logotipo da Porsche, ou continuar em seus veículos até o elevador de carros patenteado do prédio, chamado Dezervator, que leva carros e motoristas até unidades com garagens no alto do céu.

Esse elevador —que deixa os carros atrás de uma parede de vidro na frente de cada unidade— é "um destaque" do prédio, disse Stefan Buescher, CEO do Porsche Lifestyle Group, em comunicado. "Foi uma continuação natural transferir nossos princípios de design exclusivos para o mundo dos imóveis", disse ele.

Dezer gastou US$ 480 milhões (cerca de R$ 2,34 bilhões) para construir a Porsche Design Tower, onde 132 unidades variam entre US$ 4 milhões e US$ 32 milhões (entre R$ 19 milhões e R$ 156 milhões). Ele estima que 10% de seu investimento tenha sido gasto apenas na produção do Dezervator. Ele considera que foi um dinheiro bem gasto.

"No começo, eu fiz isso porque pensei: 'como seria legal ter o seu Porsche, Lamborghini ou Bugatti na sala de estar?'", disse ele. "Mas o que realmente aconteceu é que as pessoas começaram a comprar as unidades pela privacidade. Porque se você mora em um condomínio, especialmente se for famoso, a coisa mais irritante é passar pela entrada principal ou lidar com o manobrista. Nós evitamos isso."

O reconhecimento da marca selou o acordo para Juan Pablo Verdiquio, um desenvolvedor imobiliário baseado em Miami, de 46 anos, que se mudou para uma unidade de três quartos na Porsche Design Tower em 2017. Agora, ele conta com Lionel Messi, além de Alicia Keys e Swizz Beatz, como seus vizinhos. Como alguém que possui alguns carros da Porsche —ele dirige um Taycan; sua esposa prefere um Panamera Turbo—, ele sentiu que essa compra de condomínio veio com um selo pré-aprovado de qualidade no mercado lotado de Miami.

"Aqui são construídos milhares de apartamentos novos a cada ano, então escolher uma marca que eu conhecia parecia uma maneira de preservar o valor a longo prazo", disse Verdiquio. "Do ponto de vista financeiro, eu realmente gostei que fosse uma marca da Porsche."

Carlos Rosso, um desenvolvedor de luxo de Miami, disse que os compradores de imóveis estão cada vez mais adotando lógicas como a de Verdiquio ao comprar imóveis, elevando o poder de marcas de renome que se estendem para o setor residencial.

"Estamos todos no mesmo mercado para compradores e todos estamos tentando diferenciar nossos produtos", disse ele. "Todo prédio residencial precisa contar uma história, e a marca é uma maneira de não ter que explicar do que se trata um prédio. Você está se associando a uma marca que já é familiar."

Como gestor da incorporadora Rosso Development, Rosso está atualmente focado no The Standard Residences, Midtown Miami, uma torre de condomínio de 12 andares que busca atrair compradores aproveitando o ar desavergonhadamente descolado dos hotéis Standard, talvez mais conhecidos por sua versão em West Hollywood, onde modelos esguios e bronzeados descansavam em uma caixa de acrílico atrás da recepção.

Em 2014, Rosso também se associou a Dezer em Residences by Armani Casa, uma torre de condomínio de 56 andares, a poucos passos da Porsche Design Tower. O prédio foi inaugurado em dezembro de 2019. Giorgio Armani projetou pessoalmente os tapetes, tecidos e selecionou os móveis, e o resultado é um extremo yin para o yang da Porsche.

Enquanto a Porsche Design Tower tem uma vibração de 'man cave' para milionários, com bordas afiadas e cores primárias ousadas, Residences by Armani Casa é feminino e luxuoso, com papel de parede floral suave e móveis curvos em tons de bege e dourado.

Agora, Dezer está voltando sua atenção para Bentley Residences Miami, com previsão de início das obras ainda este ano no local do Thunderbird Motel de Miami, que foi construído na década de 1950 e demolido em junho.

O prédio de frente para o mar, com 62 andares, segundo ele, terá as comodidades oferecidas na Porsche Design Tower e as potencializará: haverá quatro elevadores Dezervator, garagens que podem abrigar três ou quatro carros e piscinas privativas ao ar livre anexadas a cada uma das 216 unidades. As residências com vista para o oceano também terão chuveiros ao ar livre. Os espaços comuns incluirão um Macallan Whisky Bar, um restaurante de Todd English e um lounge de charutos. As unidades têm preços entre US$ 5,5 milhões e US$ 35 milhões (entre R$ 27 milhões e R$ 170 milhões).

"As pessoas estão procurando algo único", disse Ian Reisner, vice-presidente da Dezer Development. "Não há um milhão de Porsches na rua —há apenas um. Agora vamos fazer ainda melhor com a Bentley."

Para colecionadores de carros sérios que desejam traduzir cavalos de potência em moradia, Miami oferece outras opções. No centro de Miami, as Residências Aston Martin, com 391 unidades, hoje em construção e com previsão de conclusão até o final deste ano, estão quase esgotadas.

A torre de 66 andares tem a forma de uma vela curva brilhante, com unidades a partir de US$ 6,5 milhões (R$ 32 milhões) e chegando a US$ 59 milhões (R$ 287 milhões) para a cobertura triplex, que vem com seu próprio Aston Martin Vulcan, um hipercarro raro de US$ 2,3 milhões (R$ 11 milhões).

O prédio, que se autodenomina "Um carro transformado em arranha-céu" em seu site, pretende incorporar um zeitgeist atemporal, aprovado por James Bond. Quando for inaugurado, disse o desenvolvedor, German Coto, "será apreciado por aqueles que valorizam um estilo de vida de luxo único".

Miami é o atual epicentro dessa parceria entre o mercado imobiliário de luxo e as grifes; Além de Porsche, Bentley, Armani e Aston Martin, há um prédio de 58 unidades da Fendi Chateau escondido entre Miami Beach e Sunny Isles em Surfside; as residências Missoni Baia, que oferecem 249 unidades de um a cinco quartos, foram inauguradas neste ano em um campus colorido, semelhante a um resort, com vista para a baía de Biscayne.

Mas o movimento é global. Com vista para o Golfo Pérsico na Ilha Jumeira Bay, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, o Bulgari Lighthouse —uma torre branca de 27 andares com uma fachada ramificada e ondulante que imita coral— está em desenvolvimento pela marca de relógios de luxo.

A Lamborghini, cuja primeira tentativa de propriedade residencial com marca em Dubai não saiu do papel, agora está na pista rápida da construção, com projetos planejados no Egito, Brasil, China e Espanha.

O estilista libanês Elie Saab, conhecido por seus vestidos de noite sensuais e etéreos, deixou sua marca em residências em Londres e Dubai, e a casa de Karl Lagerfeld, que definiu sozinho algumas das iconografias mais reconhecíveis da moda do século 20, está traduzindo seu olhar para o design em cinco vilas espanholas, de Marbella a Golden Mile.

Todos esses desenvolvimentos, disse Clelia Warburg Peters, sócia-gerente da Era Ventures, um fundo de investimento imobiliário baseado em tecnologia, são parques de diversões de marca para os ricos, e devemos esperar ver mais deles à medida que o mercado imobiliário permanece apertado.

"Estamos vivendo em uma nova Era do Ouro, e há muitas pessoas ricas", disse ela. "No passado, a principal maneira de diferenciar ativos de alto padrão era com a localização. Mas existem apenas algumas localizações realmente privilegiadas."