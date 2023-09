Goldman Sachs enfrenta ação de R$ 6 mi por alegações de ambiente de trabalho 'disfuncional'

Londres | Financial Times

A cultura de trabalho no escritório de Londres do Goldman Sachs está prestes a ser examinada em um processo de 1 milhão de libras (R$ 6,2 milhões) movido por um ex-executivo. Ele alega que seu cargo desencadeou problemas de saúde mental e também que o banco tinha um ambiente de trabalho "disfuncional", com reuniões caracterizadas por "altas emoções e frequentes lágrimas".

Ian Dodd, de 55 anos, ex-diretor global de recrutamento do Goldman Sachs International, está processando o banco em Londres, alegando que seu cargo desencadeou problemas de saúde mental, pois ele "trabalhava horas excessivas", de acordo com documentos do Tribunal Superior. Dodd começou a trabalhar no escritório de Londres da empresa de Wall Street em novembro de 2018, mas ficou doente em 2019 e saiu em 2021.

O banco nega sua alegação e está defendendo o caso.

Placa dourada do banco de investimento Goldman Sachs reflete pessoas em prédio da empresa em Hong Kong - Richard A. Brooks/AFP

Uma audiência de gestão do caso foi agendada para dezembro, o que provavelmente estabelecerá um cronograma para o julgamento.

O Goldman apresentou uma defesa detalhada no Tribunal Superior negando as alegações de Dodd.

"Assim como muitos locais de trabalho, houve ocasiões em que os colegas ficaram chateados, por uma variedade de motivos (às vezes não relacionados ao trabalho e às vezes relacionados ao trabalho), mas é negado que tais incidentes fossem frequentes ou comuns", diz a defesa do Goldman.

"É negado que houvesse uma 'cultura de divisão' ou brigas desagradáveis no Réu, seja como alegado ou de qualquer forma", continua o documento de defesa do banco. Também nega as alegações de Dodd de que "chorar em reuniões" era um "comportamento comum" ou que havia um "nível consistentemente alto de emoção" nas reuniões da equipe.

No documento de defesa do tribunal, o banco contesta alegações de que houve "manifestações de agitação geral" por parte dos funcionários e nega que houve uma "cultura de intimidação da parte do réu".

A ação judicial ocorre em meio a um escrutínio mais rigoroso do ambiente de trabalho do Goldman, o que levou o banco a instigar mudanças. No ano passado, o Goldman informou aos seus banqueiros mais graduados que eles poderiam tirar férias pelo tempo que quisessem para "descansar e recarregar".

Em seu documento de defesa no Tribunal Superior, o Goldman destaca que Dodd escreveu para seu gerente direto em novembro de 2018 que, embora seus primeiros dias tivessem sido intensos, eles haviam "reafirmado por que o Goldman Sachs é um lugar maravilhoso para eu estar agora".

O banco, em seu documento de defesa, afirma que Dodd "não era obrigado a trabalhar horas excessivas", acrescentando que Dodd foi "fornecido com conselhos e apoio razoáveis apropriados" e negou que o Goldman "soubesse ou devesse saber que o requerente estava ficando doente".

O Goldman alega que colegas haviam instado Dodd a não trabalhar demais e que um deles havia dito a ele para reduzir suas viagens e reservar tempo em sua agenda para ir à academia.

O Goldman disse em comunicado ao Financial Times: "Acreditamos que essas alegações são completamente infundadas".

Matthew Tomlinson, advogado e chefe de lesões graves do escritório de advocacia Slater and Gordon, que representa Dodd, confirmou a audiência de dezembro, mas se recusou a comentar mais, citando a litigação em curso.