Ranking Folha-Mauá: Porsche a gasolina supera recorde que pertencia a Porsche elétrico

São Paulo

O elétrico Porsche Taycan fez história ao se tornar o carro mais rápido a passar pelo teste Folha-Mauá. Seu reinado, contudo, durou apenas um ano.

A montadora alemã se mantém na primeira colocação, mas o posto agora é ocupado pelo 911 Turbo S Cabriolet, novo recordista na prova de aceleração. Em vez de eletricidade, o que alimenta esse esportivo é a gasolina.

Embora não seja um automóvel leve –pesa 1.710 quilos–, seu motor boxer 3.8 V6 de 650 cv é conciliado ao câmbio de dupla embreagem e oito marchas. Esse conjunto garantiu a aceleração do zero aos 100 km/h em 2,7s. O Taycan precisou de um décimo de segundo a mais para completar a mesma prova.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet é o novo recordista de desempenho do teste Folha-Mauá - Divulgação

O novo recordista é também luxuoso. Quem utilizá-lo apenas para passeios de capota aberta ou fechada poderá, por exemplo, definir onde é necessário levantar a suspensão para entrar em garagens ou passar por ruas com valetas.

Funciona assim: o motorista seleciona o modo automático de elevação para um determinado local, que será gravado na memória da central multimídia. Quando se aproximar desse trecho, o sistema de navegação por GPS vai saber que é a hora de erguer a dianteira do carro.

São recursos como esse que transformam a experiência ao volante em algo agradável –coisa rara no segmento de superesportivos, que tendem a funcionar bem apenas nas pistas de corrida.

O preço, contudo, restringe o 911 Turbo S a poucos clientes no Brasil: R$ 1,85 milhão. Ainda assim, 110 unidades do modelo foram vendidas no país, entre opções cupê e conversível, como o modelo testado.

Mas há outras versões do esportivo disponíveis —como a Carrera GTS, que também passou pelo teste Folha-Mauá.

Embora tenha menos potência que o Turbo S, esse 911 de 480 cv foi o mais econômico de sua categoria na edição atual do ranking, No percurso rodoviário, o consumo médio de gasolina ficou em 13,7 km/l.

O preço também é inferior. O Carrera GTS custa R$ 1,05 milhão, uma diferença de R$ 800 mil em relação ao novo recordista do Ranking Folha Mauá.

Com o processo acelerado de eletrificação, esses Porsches movidos a combustível de origem fóssil tendem a desaparecer das lojas de veículos novos. Mas a própria montadora alemã trabalha em uma solução para manter os carros já existentes em circulação: a gasolina sintética.

De acordo com a empresa, essa tecnologia será neutra em carbono. Seu refino utiliza gases que já estão na atmosfera, mas o processo é caro. Inaugurada em dezembro, uma usina instalada no Chile opera atualmente em pequena escala, mas a produção será acelerada ao longo desta década, reduzindo os custos.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.