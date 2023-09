Financial Times

Quando Karl Birkenstock pegou a palmilha contornada "footbed" inventada por seu avô Konrad e a transformou em uma sandália em 1963, ela não foi um sucesso imediato. Mas, 60 anos depois, a inimitável marca alemã pode ser avaliada em US$ 8 bilhões (R$ 39 bilhões) em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

A Birkenstock está se sentindo bastante confortável, recém-saída de um papel de destaque no filme da Barbie. "Os negócios estão indo muito bem. Sempre. Há 10 anos estamos com estoque esgotado", disse Oliver Reichert, seu entusiasmado CEO, em entrevista à revista HTSI no ano passado. Ele acrescentou em seu registro para o IPO nesta semana: "Birkenstock é mais do que um sapato. É uma forma de pensar, uma forma de viver".

Sandálias Birkenstock apareceram no filme "Barbie" - Divulgação

Nem sempre foi assim. As sandálias de cortiça e látex atraíram muitos adeptos, incluindo Steve Jobs, cujo par velho e surrado de Birkenstocks foi leiloado por US$ 219 mil (R$ 1,06 milhão) no ano passado, mas levaram tempo para se tornarem chiques. Somente depois que a estilista Phoebe Philo forrou um par de sandálias no estilo Birkenstock com pele de vison para a Céline em 2012 é que a anti-moda se fundiu com a alta moda.

Agora, colaborações com Dior, Manolo Blahnik e outros para a linha 1774 da Birkenstock (o ano de origem da dinastia de fabricação de sapatos) são vendidas por até 1.600 euros (R$ 8.200). Enquanto isso, um par da linha Arizona Shearlings forrado com lã de cordeiro é vendido por 150 euros (R$ 777) na Alemanha e um azul desbotado da Barbados para a praia custa apenas 45 euros (R$ 230).

Portanto, há uma Birkenstock para cada bolsa e finalidade, seguindo o slogan de Alfred Sloan para carros da General Motors em 1925. A marca não apenas vende cerca de três vezes mais sapatos do que quando Reichert se tornou CEO em 2013, mas também se associou de forma inteligente a várias tendências do consumidor. É autêntica, saudável e casual, e libertou os pés da Barbie dos saltos altos.

O que poderia dar errado? Bem, muita coisa. As ações da Dr. Martens, outra marca fashion construída em uma sola ortopédica alemã, têm caído constantemente desde sua própria IPO há dois anos. As da marca de sapatos feios Crocs se assemelham a uma montanha-russa desde que foi a público em 2006: quase entrou em colapso em 2009, prosperou durante a pandemia e enfrenta outra queda desde abril.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

É difícil para os calçados escaparem das oscilações do gosto: o que parece desajeitado em um momento se torna chique em outro, dependendo de quem o usa. Algumas marcas de luxo tentam preservar o mistério vendendo pequenas quantidades a preços altos, mas o ciclo da moda pode ser brutal para aqueles no meio.

"Julgando pelas coisas feias e repugnantes que às vezes estão na moda, parece que a moda deseja exibir seu poder nos fazendo adotar [elas]", escreveu o sociólogo alemão Georg Simmel em seu ensaio "Moda" em 1904, logo após Konrad fazer sua primeira palmilha. As Birkenstocks já foram ridicularizadas antes e serão novamente um dia.

Simmel também observou que um estilo saía abruptamente de moda entre a elite assim que era amplamente adotado. Até agora, a Birkenstock escapou dessa armadilha: seu preço médio de venda tem aumentado e 45% das receitas vêm de pessoas que ganham mais de US$ 100 mil por ano.

Vitrine de loja da Brikenstock em Berlim - John MacDougall - 26.fev.2021/AFP

Mas enquanto os proprietários de família, como os Birkenstocks, permanecem cautelosos em relação ao crescimento, os investidores que em breve terão a chance de comprar ações tendem a desejar cada vez mais. A última queda na avaliação de mercado da Crocs não se deve a uma queda nas vendas, mas sim ao fato de estarem crescendo um pouco mais devagar do que o esperado: moderação é uma palavra suja no mercado de ações.

A Birkenstock tem sido ajudada por ter uma restrição embutida: ela não pode vender sapatos suficientes para atender à demanda porque quase todos são fabricados em suas cinco fábricas na Alemanha, com alguma produção em Portugal. É lá que suas palmilhas de cortiça e látex são fixadas em "silhuetas" como a Arizona de duas tiras e o tamanco Boston.

Produzir na Alemanha (com um pouco no restante da UE) é uma política sólida. Não apenas limita a tentação de superproduzir, mas também mantém a empresa ligada à tradição. Embora faça sapatos premium em vez de luxuosos, além das colaborações 1774, ela foi adquirida em 2021 pela L Catterton, a empresa de private equity apoiada pela LVMH de Bernard Arnault.

Imagino que, quando o crescimento desacelerar daqui a alguns anos, Reichert ou seu sucessor enfrentarão pressão. Os investidores ficarão inquietos porque não está vendendo mais na Ásia-Pacífico e um consultor sugerirá uma solução óbvia: a Birkenstock deve produzir alguns sapatos na China ou no Vietnã, como Crocs e Dr. Martens, e aliviar a pressão sobre a Alemanha.

Será tentador, mas será errado, porque é assim que se encontra o ciclo da moda. Se uma sandália Birkenstock pode ser feita em qualquer lugar, nada impede que a empresa busque crescimento até que sua marca saia de moda novamente. Então uma queda, então uma reestruturação sob outro CEO, então um renascimento, e assim por diante.

Meu conselho é poupar-se do trabalho. O cliente médio dos EUA tem 3,6 pares de Birkenstocks e eu mesmo tenho mais do que isso, então a empresa deve estar fazendo algo certo desde 1963. Por que não continuar fazendo isso?