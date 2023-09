PagBank lança app que transforma celular em maquininha

São Paulo

O PagBank lançou um recurso que transforma em maquininhas os smartphones do sistema Android. O anúncio ocorre depois de a Apple lançar no Brasil a opção para iPhones a partir do modelo XS em maquininhas, na última quarta (20),

De início, o app está disponível para alguns clientes da instituição, que irá liberar a funcionalidade de maneira gradual.

Ambos os programas se baseiam na tecnologia NFC, que é a comunicação sem fio entre dispositivos que estão próximos, já presente em maquininhas. A diferença é que agora não será necessário ter uma máquina de adquirência atrelada ao processo.

Para efetuar a cobrança, o comerciante precisa apenas aproximar seu celular do cartão de débito ou crédito do cliente, ou do celular ou relógio que tenham carteiras digitais.

No caso da Apple, o sistema de pagamento depende da oferta de parceiros. Até o momento, apenas o aplicativo da fintech CloudWalk (responsável pelo sistema de pagamentos InfinitePay) aderiu à solução.

Já para acessar o sistema do PagBank, é preciso fazer o download do aplicativo gratuito PagVendas e ter uma conta no banco digital. No momento, são aceitas as bandeiras Elo, Mastercard, Visa e Amex, além das carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

O programa não é compatível com o sistema iOS dos iPhones. Mas, segundo o PagBank, ampliar a oferta do app para esses dispositivos está em estudo.