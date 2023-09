Petróleo atinge máximas de 2023 com perspectiva de oferta restrita

Houston (EUA) | Reuters

Os preços do petróleo subiam nesta quinta-feira (14), atingindo o valor mais alto deste ano, enquanto as expectativas de oferta mais restrita superaram as preocupações com o crescimento econômico mais fraco e o aumento dos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

Às 14h47, o barril do petróleo Brent subia 2,08%, a US$ 93,79 dólares, por volta das 13h30 (horário de Brasília), no maior valor desde novembro de 2022.

O petróleo nos EUA subia 1,75%, para US$ 90,07 dólares. Ele também atingiu uma máxima de dez meses, de US$ 90,26.

Modelos de barris de petróleo em frente a gráfico de ações - Dado Ruvic - 24.jul.2022/Reuters

Na quarta-feira, a Agência Internacional de Energia disse que a Arábia Saudita e a Rússia estenderam os cortes na produção de petróleo, o que resultará em um déficit no mercado até o quarto trimestre. Os preços recuaram brevemente com um relatório de estoques dos EUA, antes de retomarem a alta.

"O fato de esse relatório de estoques genuinamente pessimista ter levado apenas a uma breve tentação de venda diz muito e destaca a mentalidade do mercado", disse Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM.

Ambos os índices de referência caíram na quarta-feira, após um relatório de fornecimento dos EUA mostrar um aumento nos estoques de petróleo bruto e de produtos refinados.

Os fundos de hedge (fundos de proteção) têm comprado futuros de petróleo bruto nas últimas semanas, já que "os fundamentos continuam a se fortalecer, impulsionados principalmente pela forte demanda por gasolina e diesel", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.