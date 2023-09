Piracicaba é a cidade do interior com a maior valorização do metro quadrado em SP

São Paulo

Piracicaba lidera o ranking das cidades do interior de São Paulo com a maior valorização imobiliária nos últimos 12 meses: o metro quadrado custa, em média, R$ 7.720.

Segundo pesquisa feita pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), com base em dados da GeoBrain, o metro quadrado do município —a menos de duas horas da capital paulista— registrou valorização de 38%.

Rio Piracicaba, no parque do Mirante, com vista para a cidade do interior de São Paulo - Jardiel Carvalho -22.jun.22/Folhapress

Os valores foram puxados principalmente pelos novos imóveis de luxo e super luxo, que custam acima de R$ 1,5 milhão, e ainda pelo aumento de 18% no preço dos imóveis de até R$ 500 mil.

Em segundo lugar, está São José do Rio Preto (439 km da capital) com aumento de 23% e preço médio do metro quadrado de R$ 7.498. O segmento com a maior valorização é o de médio padrão (entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão), que cresceu 30% no período.

Para Luiz França, presidente da Abrainc, a valorização no mercado imobiliário do interior paulista é uma tendência que deve ser mantida, devido à localização estratégica de alguns municípios, com boas rodovias e políticas de mobilidade em desenvolvimento.

"A expectativa é que a queda das taxas de juros estimule ainda mais o mercado nestes municípios, incluindo imóveis para a população de baixa renda, impactando positivamente o Produto Interno Bruto da região e com um impacto significativo no desenvolvimento econômico destas cidades nos próximos meses e anos", afirma o executivo.

Em geral, as cidades do interior paulista tiveram aumento acima das capitais brasileiras.

Sorocaba, localizada a 99 km de São Paulo, também teve valorização de 13% no valor dos imóveis, agora com o metro quadrado avaliado, em média, por R$ 8.046. Ribeirão Preto registrou aumento de 12% no preço médio do metro quadrado, chegando a R$ 7.615.

No vale do Paraíba, o preço médio do metro quadrado é de R$ 8.328 em São José dos Campos, após alta de 9%.

A menor valorização imobiliária no interior do estado está em Campinas, segundo a pesquisa. Com aumento de 3% no preço médio, o médio quadrado da cidade é de R$ 10.526.

O levantamento traz os valores médios do metro quadrado na maioria das cidades. Entre as capitais, destaca-se Goiânia (GO) com o maior aumento, de 13%, impulsionado pelo crescimento em todos os padrões. Em seguida vem Fortaleza (CE), cujos preços subiram 9%, especialmente devido aos segmentos de luxo e super luxo.

Na capital paulista, o valor médio da metragem fica em R$ 14.605, alta de 6% em relação ao período anterior, segundo a Abrainc. A cidade tem a menor área privativa média (96 m²) entre as capitais, enquanto Goiânia tem a maior (144 m²).

Florianópolis (SC) segue com o maior preço por metro quadrado entre as capitais: R$ 15.718.