Trabalhadores de montadoras dos EUA iniciam greves simultâneas

Detroit (EUA) | Reuters

O sindicato United Auto Workers lançou greves simultâneas nas três grandes montadoras de Detroit na madrugada desta sexta-feira (15), dando início à ação trabalhista industrial mais ambiciosa dos Estados Unidos em décadas.

As paralisações interromperão a produção do Ford Bronco, Jeep Wrangler e Chevrolet Colorado, juntamente com outros modelos populares. O presidente da UAW, Shawn Fain, disse que o sindicato adiará por enquanto uma greve ampla e geral, mas afirmou que todas as opções estão abertas se novos contratos não forem acordados.

Fain apresentou planos para as paralisações simultâneas sem precedentes nas operações dos Estados Unidos da General Motors, Ford e Stellantis, empresa controladora da Chrysler, em um discurso ao vivo no Facebook menos de duas horas antes do vencimento do contrato antigo.

"Pela primeira vez em nossa história, faremos greve nas Três Grandes", disse Fain.

Bandeira do sindicato United Auto Workers - Andrew Kelly/Reuters

As greves envolvendo um total de 12.700 trabalhadores ocorrerão nas fábricas de montagem operadas pela Ford em Wayne, Michigan, pela GM em Wentzville, Missouri, e pela marca Jeep da Stellantis em Toledo, Ohio. Elas são essenciais para a produção de alguns dos veículos mais lucrativos das Três Grandes de Detroit.

A decisão de Fain de optar por paralisações direcionadas pode limitar o custo para o sindicato do pagamento de greve. A UAW possui um fundo de greve de US$ 825 milhões, que é insignificante em comparação com os bilhões em liquidez que as montadoras acumularam graças aos lucros robustos dos caminhões e SUVs construídos pelos membros da UAW.

Uma greve limitada também pode reduzir os danos econômicos potenciais temidos por economistas e políticos que resultariam de um fechamento generalizado e prolongado das operações das Três Grandes de Detroit.

A Stellantis possui mais de 90 dias de estoque de Jeeps e tem produzido SUVs e caminhões em horas extras, de acordo com dados da Cox Automotive.

Mas um fechamento de uma semana na fábrica da Jeep da Stellantis em Toledo poderia reduzir a receita em mais de US$ 380 milhões, com base em dados dos relatórios financeiros da empresa.

"Se as negociações não seguirem uma direção que Fain considere positiva, podemos esperar totalmente uma greve maior em uma ou duas semanas", disse Sam Fiorani, um previsor de produção da Auto Forecast Solutions.

Ele estimou que a ação limitada interromperia a produção de cerca de 24.000 veículos por semana. E embora ela atinja algumas marcas importantes, como o Bronco, os compradores estariam dispostos a esperar, por enquanto.

EMPRESAS TEMEM AUMENTO DE CUSTOS

O sindicato disse que deseja um aumento de 40%. As empresas ofereceram até 20%, mas sem os benefícios-chave exigidos pelo sindicato. Nenhuma das Três Grandes de Detroit propôs eliminar os sistemas de salários escalonados que exigem que os novos contratados permaneçam no emprego por oito anos para ganhar o mesmo que os trabalhadores veteranos - uma demanda central da UAW.

A Ford disse em comunicado que as últimas propostas da UAW dobrariam seus custos trabalhistas nos Estados Unidos e a tornariam não competitiva em relação à Tesla e outros concorrentes não sindicalizados. Uma paralisação poderia significar que os cheques de participação nos lucros da UAW para este ano seriam "aniquilados", disse a empresa. GM e Stellantis se recusaram a comentar antes do prazo da greve à meia-noite.

Antes do discurso de Fain, o principal executivo de manufatura da GM, Gerald Johnson, disse em um vídeo que as propostas salariais e de benefícios da UAW custariam à montadora US$ 100 bilhões, "mais do que o dobro do valor de toda a General Motors e absolutamente impossível de absorver". Ele não detalhou como as propostas do sindicato resultariam nesse custo, nem em que período de tempo.

O CEO da Ford, Jim Farley, disse antes do discurso que o futuro da indústria está em jogo. "Vamos fazer tudo o que pudermos para evitar um resultado desastroso", disse ele.

Fain rejeitou as alegações das montadoras de que as demandas do sindicato custariam muito, afirmando que as empresas gastaram bilhões em recompra de ações e salários executivos.

Fornecedores e outras indústrias que dependem das montadoras e de seus trabalhadores podem ver a demanda e o dinheiro secarem se a UAW fechar as operações de fabricação das Três Grandes de Detroit nos Estados Unidos. O impasse se tornou uma questão política com o presidente Joe Biden, que enfrenta a reeleição no próximo ano, pedindo um acordo.

Biden está investindo bilhões em subsídios federais para expandir as vendas de veículos elétricos. Mas a transição para veículos elétricos pode ameaçar os empregos de powertrain a combustão da UAW. O sindicato não endossou a reeleição de Biden.

O presidente da UAW, Fain, adotou uma abordagem não convencional nas negociações, negociando com as três montadoras de Detroit simultaneamente. Líderes anteriores da UAW escolhiam uma empresa para estabelecer um padrão de contrato para as outras duas. Fain tem jogado as empresas uma contra a outra, buscando aumentar suas ofertas.

Embora um acordo com uma ou mais das montadoras possa ocorrer a qualquer momento, a interrupção é uma oportunidade para montadoras não sindicalizadas nos Estados Unidos, incluindo Tesla, Toyota, Honda e Mercedes. Essas fábricas não sindicalizadas, além dos veículos importados, representam mais da metade dos veículos vendidos no mercado dos Estados Unidos. Mas as montadoras de Detroit constroem alguns dos veículos mais vendidos no mercado dos Estados Unidos, como os caminhões Ford F-150 e Chevrolet Silverado e os SUVs Jeep.

Uma greve completa afetaria os lucros em cerca de US$ 400 milhões a US$ 500 milhões por semana de produção perdida em cada montadora afetada, estimou o Deutsche Bank. Algumas dessas perdas poderiam ser recuperadas aumentando os cronogramas de produção após a greve, mas essa possibilidade diminui à medida que a greve se estende por semanas ou meses.