Arm, do SoftBank, dispara quase 25% em estreia na Nasdaq

A Arm Holdings, do SoftBank, disparou 24,6% em sua estreia na Nasdaq nesta quinta-feira (14).

O papel abriu a US$ 56,1 por ADR, e fechou a US$ 63,59 nesta tarde, ante precificação a US$ 51 nesta quarta (13), em um sinal de confiança para outras empresas que planejam abrir capital.

A Arm garantiu uma avaliação de US$ 54,5 bilhões na véspera, após precificar o IPO no topo da faixa indicativa. A empresa arrecadou US$ 4,87 bilhões para o SoftBank, que ainda detém uma participação de 90,6%.

Smartphone com o logo da Arm sobre uma placa-mãe de computador - Dado Ruvic - 6.mar.2023/Reuters

"Ficou bastante claro que continuar sendo uma empresa independente era o melhor caminho a seguir", disse o diretor financeiro da empresa, Jason Child, em entrevista, observando que a Arm tem uma participação de mercado significativa no setor de CPUs (unidade central de processamento).

"O IPO da Arm é a listagem mais comentada que tivemos nos mercados há um tempo", disse Kyle Rodda, analista sênior de mercado da corretora Capital.com.

A avaliação obtida com a operação representa uma queda em relação aos US$ 64 bilhões em que a empresa foi avaliada no mês passado, quando o SoftBank comprou de sua unidade Vision Fund a participação de 25% que não possuía diretamente.

Child disse que isso não diminuiu o entusiasmo do presidente-executivo do SoftBank, Masayoshi Son, com a Arm. "Ele está bastante otimista em relação à empresa", disse Child.

"O preço de hoje ou mesmo no curto prazo não é realmente o foco dele, o foco é onde o preço estará no futuro."

A listagem bem-sucedida da Arm é crucial para uma revitalização do mercado de IPOs nos EUA, que ainda aguarda listagens de startups famosas, como a empresa de entrega de alimentos Instacart e a de marketing Klaviyo.

A estreia da Arm também dá à Nasdaq, que conquistou a listagem, um potencial impulso para o crescimento futuro de receita.

Apesar de ser uma empresa de chips, a Arm não os fabrica. Seu papel é projetar os circuitos que vão nesses componentes.

A empresa tem como uma de suas principais clientes a Qualcomm, que desenvolve os processadores que vão nos smartphones, além de fabricantes como Apple e Samsung. A participação da Arm no mercado de celulares é estimada em 99%.