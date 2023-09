Veja algumas ofertas para aproveitar o Dia do Cliente

São Paulo

Nesta sexta-feira (15) é comemorado o Dia do Cliente e algumas lojas estão aproveitando a data para oferecer descontos na tentativa de ampliar as vendas. Os eletrodomésticos e itens de tecnologia estão entre os principais produtos em ofertas para os consumidores, segundo consulta feita pela reportagem com varejistas.

Apesar de não estar no imaginário popular como um dia em que o varejo oferece descontos acima da média, como a Black Friday, o Dia do Cliente tem produtos em oferta, mas com menor variedade e alcance.

A Casas Bahia promove, até o dia 30, o "Mês do Cliente" com descontos em diversas categorias, com produtos selecionados, que podem ser parcelado sem juros.

Eletrodomésticos como a air fryer da Mondial foi de R$ 463,60 para R$ 396,99. O notebook Samsung NP550XDA-KH2BR foi de R$ 3.518,90 para R$ 2.879,10. Já o Motorola Moto E22 de 128GB baixou de R$ 1.114,53 para R$ 749.

Com promoções até as 22h desta sexta-feira em diversas categorias de eletrônicos, a KaBuM! irá oferecer até 50% de desconto para quem quer dar uma turbinada no computador, podendo parcelar em até dez vezes sem juros no cartão de crédito.

A loja oferece o processador Intel Core i5-12400 que caiu de R$ 1.444,43 para R$ 1.221,10. Para os interessados em uma melhor performance gráfica, a placa de vídeo RX 6750 XT da Radeon foi de R$ 3.052,62 para R$ 2.368,41, parcelados no cartão.

Já para quem procura acessórios para aproveitar totalmente o potencial de seu computador, o monitor LG 29WL500 de 29 polegadas Full HD é uma opção que caiu de R$ 1.444,43 para R$ 1.111,10.

O Magazine Luiza informou que não tem nenhuma ação específica no Dia do Cliente, mas está com ofertas para comemorar o aniversário da companhia com até 80% de desconto e frete grátis.

O smartphone Samsung Galaxy M14, 128 GB, 4 GB RAM e tela de 6.6 polegadas foi de R$.1872 para R$ 1.099 no cartão de crédito.

O iPhone 13 de 128 GB foi de R$ 7.599,90 para R$ 4.554,44. Já o iPhone 14 de 128 GB caiu de R$ 7.599 para R$ 5.110 parcelados.

A Netshoes, ecommerce de calçados e itens esportivos, também realiza a Semana do Cliente, e promete descontos de até 70%.

Para quem está caçando um par de tênis novo para treinar, a loja tem modelos como o Asics Gel Equation 12, que foi de R$ 479,99 para R$ 279,99, e para quem busca um calçado novo para seus filhos, a oferta é o tênis infantil Adidas Advantage Moana, que de R$ 299,99 fica por R$ 179,99.

A empresa baixou de R$ 1.999 para R$ 899 a bicicleta aro 29 de alumínio shimano. Já para quem treina, o kit com dois Whey Protein Isolado de 2 quilos da Pretorian foi de R$ 599,99 para R$ 139,97.