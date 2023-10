Alckmin diz que Brasil é competitivo com dólar a R$ 5,10 e volta a criticar juros

Rio de Janeiro | Reuters

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (5) que o Brasil pode ser competitivo com um câmbio perto de R$ 5,10.

A moeda norte-americana à vista chegou a operar abaixo dos R$ 5 até a semana passada, mas nesta quinta-feira fechou a R$ 5,1690 na venda.

"É preciso ter uma agenda de competitividade e produtividade. Um câmbio em torno de R$ 5 e R$ 5,10 é competitivo", disse ele em palestra no Enaex, encontro que reúne o segmento de exportação.

Alckmin diz que juro segue muito alto e avalia que dólar a R$ 5,10 mantém Brasil competitivo - Pedro Ladeira - 14.jun.2023 / Folhapress

"O juro é muito, mas muito elevado, mas a curva é de queda. A carga tributária também é elevada, mas a reforma tributária vai desonerar investimentos e exportação", complementou.

O vice-presidente destacou ainda que o Mercosul precisa avançar em acordos comerciais com outros blocos e países do mundo.

Ele se mostrou otimista com a formalização do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que chegou a ser concluído em 2019, mas o bloco europeu apresentou um adendo que propõe salvaguardas ambientais depois disso. As negociações ganharam novo ímpeto recentemente.

"Estamos trabalhando incessantemente com o Itamaraty pelo acordo com a União Europeia e estamos otimistas com essa possibilidade", ressaltou Alckmin, ao frisar que os blocos reúnem 800 milhões de pessoas e um quarto do PIB (Produto Interno Bruto) global.