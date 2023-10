Após apresentar instabilidade nesta quarta, aplicativo do Bradesco volta a funcionar

São Paulo

Após apresentar instabilidade durante seis horas, o aplicativo do Bradesco voltou a funcionar na tarde desta quarta-feira (25).

Desde o início da manhã, alguns usuários relataram não conseguir entrar em suas contas no app. Serviços como o Pix foram afetados.

"A intermitência no app Bradesco foi regularizada e serviços estão funcionando normalmente", disse o banco, em nota.

Logo do Bradesco em smartphone; banco apresentou instabilidade no app nesta quarta (25) - Dado Ruvic - 1.dez.21/Reuters

O site Downdetector, que registra queixas de usuários quando sites ficam fora do ar, começou a notificar reclamações por volta das 8h30. Registrou um pico de 507 protestos às 10h03. As notificações caíram ao longo da tarde: eram 234 às 13h14.

No início da tarde, a instituição ressaltou que os demais canais, como internet banking e agências físicas, não foram afetados. O banco não apontou a causa da instabilidade no aplicativo.

A reportagem fez testes no app do banco ao longo do dia. Às 12h30, foi possível efetuar login, mas o Pix apresentava problemas. Ao acessar a área de pagamentos instantâneos, o aplicativo mostrava uma mensagem de erro e dizia para o usuário tentar novamente mais tarde.

Cerca de 30 minutos depois, o login na conta estava comprometido. "Algo deu errado por aqui. Mas você pode acessar sua conta pelo internet banking (computador), ou, se preferir, voltar mais tarde", dizia o aplicativo.

Mensagem de erro apresentada pelo aplicativo do Bradesco nesta quarta (25) - Fabiano Vito/Folhapress

Às 13h05, o app apresentava outra mensagem, dizendo que o usuário estava sem rede. "Parece que você está sem internet. Por favor, verifique sua conexão e tente novamente", afirmava. No entanto, era possível fazer o login em outros aplicativos bancários usando a mesma conexão de rede.

Após o horário das 14h, a reportagem passou a conseguir logar no app e realizar transações por Pix, sem detectar falhas.

Pela manhã, usuários relataram problemas sobre a instabilidade do Bradesco no X (ex-Twitter).