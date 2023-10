Bernard Arnault perde posto de 2º mais rico do mundo para Jeff Bezos

Bloomberg

Bernard Arnault perdeu o lugar como a segunda pessoa mais rica do mundo após uma venda de ações de seu império de luxo fazer com que seu patrimônio líquido ficasse abaixo do de Jeff Bezos, da Amazon.

Arnault é fundador e CEO da LVMH, a poderosa empresa de luxo francesa que inclui marcas como Louis Vuitton e Moet & Chandon. Seu patrimônio caiu em US$ 6,8 bilhões desde quarta-feira (11), quando a empresa relatou um crescimento mais fraco nas vendas.

Arnault agora tem um patrimônio de US$ 155,1 bilhões (R$ 781 bilhões), um pouco abaixo dos US$ 156,3 bilhões (R$ 787 bilhões) de Bezos, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH - Pascal Rossignol - 24.jul.2023/Reuters

Arnault chegou a ser a pessoa mais rica do mundo no final de 2022, ultrapassando Elon Musk, da Tesla, quando as ações de tecnologia enfrentavam dificuldades diante da alta inflação. Ele caiu abaixo de Musk novamente em maio, mas não esteve abaixo do segundo lugar desde outubro de 2022.

A queda no patrimônio de Arnault reflete as vendas lentas que têm afetado os bens de luxo este ano, devido à desaceleração da demanda dos consumidores americanos e a uma recuperação econômica instável na China.

As ações da LVMH caíram cerca de 10% em Paris nos três dias seguintes ao relatório de resultados, antes de se recuperarem nesta segunda-feira (16). No ano, estão em queda de 1,9%.

Enquanto isso, Bezos e Musk se beneficiaram da recuperação das ações de empresas de tecnologia. Musk adicionou mais US$ 96,8 bilhões à sua carteira neste ano, quando as ações da Tesla dispararam 106%. Já a fortuna de Bezos cresceu US$ 49,3 bilhões em 2023, acompanhando um aumento de 58% nas ações da Amazon.

As dez pessoas mais ricas do mundo:

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X — US$ 232 bilhões) Jeff Bezos (Amazon — US$ 154 bilhões) Bernard Arnault (LVMH — US$ 154 bilhões) Bill Gates (Microsoft — US$ 125 bilhões) Larry Ellison (Oracle — US$ 123 bilhões) Larry Page (Google — US$ 123 bilhões) Sergey Brin (Google — US$ 117 bilhões) Warren Buffett (Berkshire Hathaway — US$ 116 bilhões) Mark Zuckerberg (Meta — US$ 114 bilhões) Steve Ballmer (Microsoft — US$ 114 bilhões)

Fonte: Bloomberg Billionaires Index