Avião VIP decola do Brasil neste mês com 50 turistas que pagaram R$ 750 mil cada um pela viagem

Entre os dias 25 de outubro e 19 de novembro, um grupo de 50 afortunados turistas brasileiros embarcará num Boeing 757-200 em configuração totalmente de classe executiva para uma turnê ao redor do mundo. A viagem faz parte de um novo programa da empresa de turismo Latitudes intitulado "Civilizações Antigas e as Rotas do Novo Mundo".

Boeing 757-200 em configuração totalmente de classe executiva para uma turnê ao redor do mundo - Divulgaçao/Aeroin

A rota será feita por uma aeronave alugada da companhia aérea islandesa Icelandair e começara em Campinas, no interior de São Paulo, conforme programação que já consta da base de voos autorizados pela ANAC. Serão oito países visitados ao longo de 26 dias, incluindo o Chile, Fiji, Austrália, Indonésia, Índia, Tanzânia, Arábia Saudita e Espanha.

No dia 24 de outubro, a aeronave será posicionada em Campinas, em voo procedente da Ilha do Sal, com pouso previsto para 12h50 locais. A parte aérea do tour, já com turistas a bordo, começa em 26 de outubro às 9h45, com decolagem rumo a Mendoza (Argentina) para reabastecimento e, depois, rumo a Ilha de Páscoa.

A bordo da aeronave, além da tripulação e dos passageiros, também vão especialistas, como historiadores Luiz Estevam Fernandes, o fotógrafo Adriano Gambarini e o médico da viagem, Dr. Fábio Lambertini Tozzi. O preço por pessoa é de US$ 148 mil, o equivalente a R$ 751 mil.