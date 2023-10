Controladores de tráfego aéreo da NAV Brasil marcam greve para segunda (9)

São Paulo

Os funcionários da estatal NAV Brasil, que cuida dos serviços de controle aéreo no país, aprovaram uma paralisação a partir da próxima segunda-feira (9). A greve pode afetar 23 aeroportos, incluindo Guarulhos, Viracopos e Santos Dumont.

A greve foi aprovada nesta terça-feira (3) por 64,5% dos 1.105 trabalhadores presentes em assembleia virtual. A NAV Brasil tem 1.698 empregados e conduz 38% dos pousos e decolagens no país, segundo o site oficial da estatal.

A categoria, representada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV), deve parar por uma hora por dia durante a primeira semana de greve. Na seguinte, entre 16 e 21 de outubro, aumenta para duas horas.

Movimento de passageiros no saguão de check-in e embarque do Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos - Eduardo Knapp/Folhapress

Durante as negociações, a estatal propôs um reajuste de 4,83% aos empregados —a categoria quer 8,5%, que representa a reposição da inflação desde o último acordo. O sindicato também exige melhorias nas condições do auxílio à saúde e concursos para áreas administrativas e operacionais.

A categoria explicou que as greves serão informadas com antecedência a empresa aéreas, a outros sindicatos relacionados, ao Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), entre outros, e que serão mantidos os serviços inadiáveis.

A nova estatal foi criada pelo governo Jair Bolsonaro em dezembro de 2020 a pedido dos militares, e é resultado da divisão da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que cuida da administração dos aeroportos ainda não privatizados no país.

Os profissionais da NAV Brasil são o segmento civil do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (Sisceab). Também há prestação de serviços de navegação aérea pelo segmento militar, através do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da FAB (Força Aérea Brasileira).

Aeroportos que usam serviços de tráfego aéreo da NAV Brasil

Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Bauru Presidente Prudente Santa Genoveva Guarulhos - Governador André Franco Montoro Jorge Amado Presidente Castro Pinto Jacarepaguá - Roberto Marinho Lauro Carneiro De Loyola Viracopos Governador José Richa João Correa Da Rocha Macaé Alberto Alcolumbre Ministro Victor Konder Brigadeiro Lysias Rodrigues Santos Dumont Leite Lopes Maestro Wilson Fonseca Senador Petrônio Portella Ten Cel Av César Bombonato Mário De Almeida Franco Eurico De Aguiar Salles

Com Aeroin