Economistas aumentam previsão de inflação para 2024

Economistas revisaram marginalmente para cima a projeção de inflação para 2024, mostrou a pesquisa semanal Focus publicada nesta segunda-feira (2) pelo Banco Central, que não trouxe grandes alterações nas estimativas.

O prognóstico de inflação do mercado para o ano que vem teve alta de 0,01 ponto percentual em relação à semana anterior, a 3,87%. No entanto, a estimativa de inflação de 2023 ficou inalterada em 4,86%, enquanto a inflação de 2025 e 2026 continuou sendo calculada em 3,50%.

Economistas elevam previsão da inflação no próximo ano - Rubens Cavallari - 27.abr.2022 / Folhapress

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024, 2025 e 2026 é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

As apostas para o patamar de juros ao final deste ano e do próximo também seguiram inalteradas, com o mercado ainda vendo a Selic em 11,75% e 9,00% na conclusão de cada período.

Ao mesmo tempo, a mediana das previsões na pesquisa continuou sendo de que o PIB (Produto Interno Bruto) crescerá 2,92% em 2023 e 1,50% em 2024.

A manutenção do crescimento em 2,92% interrompe uma série de cinco semanas seguidas de alta neste índice. As expectativas do mercado em torno do desempenho econômico do país melhoraram depois de leituras surpreendentemente resilientes do PIB nos dois primeiros trimestres.