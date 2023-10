Ford anuncia acordo com governo da Bahia para uso imediato de fábrica em Camaçari

Reuters

A unidade brasileira da Ford anunciou nesta quarta-feira (4) que assinou acordo que permite o uso "imediato" de seu complexo fabril paralisado em Camaçari pelo governo da Bahia, que em paralelo tem tratado da instalação de uma fábrica de carros elétricos da chinesa BYD no local.

O anúncio ocorreu dias antes de uma cerimônia marcada para 9 de outubro em que o presidente global da BYD, Wang Chuanfu; a presidente da montadora para as Américas, Stella Li; e o presidente da companhia no Brasil, Tyler Li, estarão em Camaçari para cerimônia de lançamento da pedra fundamental da fábrica da companhia na cidade.

"A Ford e o governo da Bahia assinaram o contrato de transação para reversão da fábrica de Camaçari para o Estado, permitindo assim a utilização imediata do imóvel pelo Estado... Com isso, a Ford e o governo da Bahia dão um passo definitivo para a utilização da planta de Camaçari para gerar crescimento econômico e social para a comunidade baiana", afirmou a montadora norte-americana em comunicado.

Visão panorâmica da fábrica da Ford, em Camaçari (BA), que deve ser repassada para a BYD - Rafael Martins - 07.jan.2022 / Folhapress

A Ford não informou os termos financeiros do acordo. Em meados de agosto, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou a jornalistas em evento da BYD que o Estado tinha uma expectativa preliminar de ter de ressarcir a Ford em cerca de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões.

Procurada, a montadora norte-americana não comentou o assunto.

Ford, BYD e governo da Bahia têm travado discussões paralelas desde, pelo menos, o ano passado sobre a fábrica fechada pela montadora norte-americana em Camaçari em 2021.

A BYD, que tem promessa de investir R$ 3 bilhões no Brasil, tinha expectativa de anunciar já no final do ano passado um acordo definitivo para a instalação de seu complexo fabril, formado inicialmente por uma fábrica de carros elétricos, no espaço ocupado pela Ford em Camaçari.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Atualmente, a montadora chinesa trabalha com expectativa de iniciar a produção de carros eletrificados na Bahia no final de 2024.