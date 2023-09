Paralisações serão ampliadas na GM e na Ford, diz presidente de sindicato

Detroit | Reuters

Os trabalhadores do sindicato UAW (United Auto Workers) paralisarão seus trabalhos em mais uma fábrica da General Motors e da Ford nos Estados Unidos, disse o presidente Shawn Fain nesta sexta-feira (29), enquanto a primeira greve simultânea contra as três principais montadoras norte-americanas entra em sua terceira semana.

A greve será expandida para a fábrica de montagem da Ford em Chicago e para a fábrica de montagem da GM em Lansing, no estado de Michigan, abrangendo cerca de 7.000 trabalhadores, disse Fain em um anúncio, elevando o número total de trabalhadores nas linhas de piquete para 25 mil. A greve não incluirá nenhum funcionário adicional da Stellantis.

"Apesar de nossa disposição de negociar, a Ford e a GM se recusaram a fazer progressos significativos", disse Fain em um discurso em vídeo nesta sexta. Ele observou que, antes de seu anúncio, o UAW havia visto uma "enxurrada" de interesse das empresas nesta sexta-feira.

O UAW estava planejando anunciar uma nova greve na Stellantis, disseram fontes familiarizadas com o assunto, mas momentos antes do anúncio de Fain, a Stellantis ligou e fez mudanças significativas em sua proposta de contrato, disse Fain.

As fábricas da Ford e da GM entrarão em greve ao meio-dia, no horário local, desta sexta-feira.

Na quinta-feira (28), o sindicato fez uma contraproposta à Stellantis. As conversas entre o UAW e os negociadores das três montadoras de Detroit (Stellantis, GM e Ford) foram descritas como "muito ativas" por uma fonte informada sobre a situação.

"Para deixar claro, as negociações não foram interrompidas. Ainda estamos conversando com todas as três empresas e ainda tenho muita esperança de que possamos chegar a um acordo", disse Fain. "Estamos fartos da ganância corporativa e estamos fartos dos excessos corporativos. Estamos fartos de quebrar nossos corpos para empresas que tiram cada vez mais e dão cada vez menos."

Espera-se que o UAW continue com as paralisações em andamento até que um novo contrato de trabalho seja ratificado, disse uma fonte.

A greve está entrando em sua terceira semana, à medida que os trabalhadores do setor automotivo pressionam por salários e benefícios mais altos e pela eliminação de um padrão escalonado que paga muito menos aos trabalhadores mais novos.

As montadoras dizem que as exigências do sindicato prejudicariam seus lucros, já que tentam competir com fabricantes não sindicalizados, como a Tesla.

Nesta sexta-feira, cerca de 18.300 membros do UAW nas três montadoras estavam em greve, ou cerca de 12% dos 146 mil integrantes da entidade que trabalham nas montadoras. Os grevistas estão recebendo US$ 500 (R$ 2.500) por semana do fundo de greve do UAW.

O sindicato já havia fechado uma fábrica de montagem em cada uma das três montadoras de Detroit e 38 centros de distribuição de peças da GM e Stellantis.