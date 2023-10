Gripe aviária mata 522 mamíferos marinhos no Sul

Brasília | AFP

Ao menos 522 leões-marinhos e lobos-marinhos morreram no litoral sul do país, vítimas de um surto de gripe aviária, informou nesta quarta-feira (25) o governo do Rio Grande do Sul.

"Até o momento, foram contabilizados 552 mamíferos aquáticos [mortos], em diferentes pontos da costa", confirmou a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul em uma nota enviada à AFP.

Apenas na pequena cidade de Santa Vitória do Palmar, na sexta-feira, foram registrados 164 animais mortos.

Agente sanitário do Chile observa leão-marinho morto pela gripe aviária na região de Magallanes; quase 9.000 animais já foram mortos pela doença no país apenas este ano - Sernapesca/AFP

Vários animais foram encontrados a poucos quilômetros da fronteira com o Uruguai, onde recentemente foi relatada a morte de várias centenas de lobos e leões-marinhos, também atribuída à gripe aviária.

"As notificações não alteram a condição sanitária do estado e do país, e não há risco para o consumo de carne e ovos", segundo o comunicado da secretaria.

As autoridades informaram que "a partir de agora, não serão mais coletadas amostras em animais das mesmas espécies onde já houve confirmação do vírus", restringindo-se apenas aos exames em novas espécies que apresentem sintomas.

A população local foi orientada a não se aproximar de animais ou aves suspeitos, apesar de a contaminação em humanos ser incomum.

O Ministério da Agricultura e Pecuária relatou no início de outubro o primeiro foco da doença em mamíferos marinhos do país, em Cassino, no litoral do Rio Grande do Sul.

No entanto, o Brasil continua com o status de país "livre da doença" porque "nenhuma produção comercial foi afetada", segundo o governo.

Peru, Chile e Argentina também registraram mortes em sua fauna marinha devido ao vírus, que causa graves sintomas musculares, neurológicos e respiratórios. A contaminação ocorre por via oral e respiratória e se espalha por secreções e excreções.