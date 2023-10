PDV da Copel tem adesão de 1.437 funcionários, com custo estimado de R$ 610 mi

São Paulo | Reuters

A Copel informou nesta quarta-feira (18) que seu programa de demissão voluntária (PDV) teve adesão de 1.437 funcionários, com custo estimado de R$ 610 milhões referentes a indenizações e despesas adicionais, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com a empresa de energia, o custo previsto apenas com as indenizações soma R$ 441 milhões.

A Copel lançou o novo PDV (plano de demissão voluntária) no final de agosto, após a conclusão de oferta de ações que culminou na privatização da companhia elétrica paranaense.

O PDV estava limitado ao orçamento de R$ 300 milhões em indenizações, sem considerar o valor da multa do FGTS e o subsídio por um ano de plano de saúde e vale alimentação, disse a companhia.

Vista da Hidrelétrica Governador José Richa (Salto Caxias), da Copel, no Paraná - Divulgação/Copel

"Adicionalmente, cada empregado contemplado também receberá o valor da multa do FGTS, além do subsídio mensal referente ao plano de saúde e do auxílio alimentação, por um período de 12 meses", disse a empresa nesta quarta (18), elevando o valor total para R$ 610 milhões, a ser reconhecido no exercício deste ano.

"O desembolso de caixa da indenização e multa do FGTS será feito no momento do desligamento de cada empregado", que ocorrerá durante um período de transição até agosto de 2024, "salvo exceções", acrescentou a Copel.

A companhia prevê economia anual de R$ 428 milhões a partir dos desligamentos, na base atual. O prazo de adesão era de 28 de agosto a 15 de setembro, com as adesões sendo efetivadas após 6 de outubro.

A privatização da Copel por meio de oferta de ações movimentou R$ 5,2 bilhões em operação precificada a R$ 8,25 por papel, um prêmio de 5% em relação ao preço da ação na data de lançamento da oferta.

De acordo com a empresa de energia, o empregado que aderisse ao PDV receberia 30 remunerações como compensação indenizatória e teria direito ao valor mínimo de R$ 150 mil, bem como o pagamento da multa do FGTS.

"Após o desligamento, será concedida a manutenção por 12 meses do pagamento do subsídio mensal referente à mensalidade do plano de saúde e do auxílio alimentação", acrescentou a Copel.