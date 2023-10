McDonald's e Wendy's ganham ação judicial sobre tamanho de hambúrguer

Nova York | Reuters

O McDonald's e a Wendy's venceram uma ação judicial que os acusava de enganar clientes ao exagerar no tamanho de seus hambúrgueres.

Em uma decisão no sábado (30), o juiz distrital Hector González não encontrou nenhuma prova de que as redes de fast-food entregavam hambúrgueres menores do que os anunciados, ou que o autor da ação, Justin Chimienti, tivesse sequer visto anúncios do Big Mac do McDonald's e do Bourbon Bacon Cheeseburger da Wendy's que ele comprou.

Chimienti disse que os anúncios do McDonald's e da Wendy's mostravam hambúrgueres de carne mal cozidos porque a carne encolhe 25% quando preparada.

Sanduíche Big Mac do McDonald's - Paul J.Richards - 2.nov.2010/AFP

A reclamação citou uma estilista de alimentos que disse ter trabalhado para ambas as redes, que preferia hambúrgueres mal cozidos porque os hambúrgueres totalmente cozidos pareciam "menos apetitosos". Chimienti disse que a Wendy's também inflou a quantidade de molhos que usa.

Em uma decisão de 19 páginas, González disse que os esforços das redes para fazer com que seus hambúrgueres parecessem apetitosos "não era diferente do uso de imagens visualmente atraentes por outras empresas para promover associações positivas com seus produtos".

Ele disse que o McDonald's e a Wendy's não eram legalmente obrigados a vender hambúrgueres por meio de publicidade, e que seus sites forneciam "informações proeminentes e objetivas" sobre o peso e o conteúdo calórico dos hambúrgueres.

González também disse que não é enganoso retratar menos coberturas do que a "quantidade pessoalmente preferida" do reclamante

Os advogados de Chimienti não responderam imediatamente nesta segunda-feira (2) aos pedidos de comentários. O McDonald's, a Wendy's e seus advogados não responderam imediatamente a solicitações semelhantes.