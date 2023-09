Conselhos endurecem regras sobre romances no escritório

Londres | Financial Times

Johnny Taylor, diretor independente da empresa de logística XPO, disse que um "tópico quente" em uma reunião de membros do conselho em Nova York nesta semana —além do impacto do ativismo acionário, ameaças cibernéticas e inteligência artificial— foi a renúncia abrupta de Bernard Looney como presidente-executivo da petroleira britânica BP.

A saída de Looney devido à não divulgação de relacionamentos passados com colegas trouxe de volta o foco dos conselhos para os riscos de reputação levantados por relacionamentos românticos e sexuais no trabalho, sobretudo quando envolvem o presidente-executivo.

Os conselhos, cada vez mais, "distinguem o que é aceitável para o funcionário médio e o que será aceitável para executivos, em particular chefes-executivos e membros da chefia", disse Taylor, que é CEO da Sociedade Americana de Gestão de Recursos Humanos (SHRM).

Os diretores agora habitualmente perguntam aos candidatos a cargos de presidente-executivo: "Você já esteve ou está atualmente em um relacionamento com alguém que trabalha aqui? Se sim, então você precisa divulgar isso e, assim, nós, como empresa, podemos fazer essa nomeação de olho na situação", acrescentou.

Looney não é o primeiro e não será o último chefe a ser derrubado por não divulgar adequadamente ligações com funcionários.

No ano passado, Jeff Zucker teve que renunciar como presidente da rede de notícias a cabo CNN Worldwide depois que uma investigação separada revelou seu relacionamento consensual com Allison Gollust, então diretora de marketing da CNN.

"Fui obrigado a divulgar quando começou, mas não o fiz. Eu estava errado", escreveu Zucker em um memorando anunciando sua renúncia.

O presidente-executivo do McDonald's, Steve Easterbrook, foi demitido em 2019 após não admitir o que ele originalmente disse ser um único relacionamento consensual.

A empresa de fast food posteriormente alegou que Easterbrook havia se envolvido em outros três relacionamentos sexuais com funcionários e havia aprovado uma concessão de ações de seis dígitos para uma das mulheres envolvidas. Após acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos por enganar investidores, Easterbrook pagou uma multa civil de US$ 400.000 e concordou com uma proibição de cinco anos de atuar como diretor ou executivo. O escândalo intensificou a análise dos problemas com a cultura corporativa do McDonald's.

Taylor disse que era a ameaça de danos reputacionais mais amplos, tanto quanto o risco legal, que estava levando os conselhos a proibir os CEOs de iniciar novos relacionamentos com colegas uma vez no cargo.

Os conselhos não estavam "pedindo aos CEOs que fizessem um voto de celibato", ele disse. Em vez disso, eles estavam dizendo: "Existem 335 milhões de pessoas na América e, se [a empresa] tem 50.000 funcionários, 50.000 estão fora dos limites".

O movimento #MeToo para expor assédio sexual no trabalho direcionou a atenção para relacionamentos inadequados e potencial abuso de poder por parte de executivos seniores sobre seus subordinados. Mas, por definição, mesmo um relacionamento consensual entre um chefe-executivo e outro membro da equipe representa um desequilíbrio de hierarquia.

"Quando o relacionamento está funcionando bem, terceiros tendem a assumir que um elemento de favoritismo se infiltrará nas decisões salariais e de promoção", disse Meriel Schindler, chefe da equipe de emprego do escritório de advocacia Withersworldwide. "Se o relacionamento azedar, a parte prejudicada pode assumir que isso causou decisões desfavoráveis a eles."

Joan Williams, professora de direito na Universidade da Califórnia em São Francisco, disse que sempre há repercussões no trabalho. "Isso não é apenas uma decisão privada de dois adultos. Esses dois adultos estão em um ambiente de trabalho onde sua decisão privada pode ter um impacto na cultura do local de trabalho e em outros adultos ao seu redor", disse ela. Mesmo com consentimento, "envenena o ambiente".

Ela acrescentou que na maioria dos relacionamentos heterossexuais no local de trabalho envolvendo executivos seniores, o membro do casal de maior hierarquia ainda é um homem. Quando o relacionamento é revelado, "se a carreira de alguém vai ser prejudicada, geralmente é a da mulher".

Zucker, Easterbrook e Looney violaram as políticas e protocolos corporativos que exigiam que eles revelassem seus relacionamentos. Algumas empresas têm uma política rigorosa de "não namorar colegas".

Brian Krzanich renunciou ao cargo de CEO da empresa de tecnologia Intel em 2018 após violar um código de "não-fraternização" que se aplicava aos gerentes. Mas o problema com políticas rigorosas é que "os seres humanos são humanos e o risco é que você acabe encobrindo essas coisas", disse Williams.

Isso ajuda a explicar a crescente distinção entre políticas mais rigorosas aplicadas no nível executivo e a abordagem mais permissiva usada para cargos mais baixos. Por exemplo, a Meta, controladora do Facebook, permite que os funcionários convidem colegas para sair, mas não podem convidar novamente se o convite for recusado para minimizar o risco de que um convite se transforme em assédio.

Uma pesquisa da SHRM em fevereiro sugeriu que 27% dos trabalhadores dos EUA estão em um relacionamento no local de trabalho ou já estiveram. Essa porcentagem se manteve mais ou menos estável durante a pandemia e os bloqueios, mesmo que o trabalho remoto reduza as oportunidades de romance no escritório. Cerca de 18% dos trabalhadores britânicos conheceram seu parceiro atual ou mais recente no trabalho, de acordo com uma pesquisa pré-pandemia da YouGov, a mesma proporção que através de amigos em comum.

"As pessoas namoram no trabalho e apenas algumas dessas pessoas se tornarão executivas", disse Taylor. Mas, para essa pequena parcela privilegiada, ele acrescentou que as atitudes dos diretores estão se tornando mais rígidas. "Qualquer coisa que questione ou comprometa a reputação e a boa vontade da empresa é inaceitável".

