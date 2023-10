Ministro diz que TotalEnergies investirá R$ 500 bilhões no Brasil até 2026

Paris

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a empresa francesa TotalEnergies deve investir R$ 500 bilhões em projetos para produção de petróleo, gás e energia limpa no Brasil até 2026.

De acordo com o ministro, a empresa tem participação em eólica offshore e pesquisa e exploração de óleo e gás, além de desenvolver projetos para eólica onshore e energia solar.

Alexandre Silveira anuncia que TotalEnergies investirá R$ 500 bilhões no Brasil em quatro anos - Pedro Ladeira - 15.ago.2023 / Folhapress

O anúncio foi feito em evento nesta sexta-feira (13), em Paris. Silveira está na França, onde participou do 1º Fórum Esfera Internacional, que vai até sábado (14).

"A TotalEnergies é uma das maiores petroleiras do mundo e que, em consequência das nossas virtudes tropicais, do nosso vento, do nosso sol, é um grande solo de investimentos em energia e está todo mundo apostando no hidrogênio verde", afirmou Silveira, em entrevista.

Atualmente, a empresa é a terceira maior produtora no Brasil, com uma produção diária média de 138 mil barris de petróleo e mais de 5,9 milhões m³ de gás natural.

No ano passado, a TotalEnergies venceu o leilão de duas concessões para exploração de petróleo no Brasil, comprometendo-se a pagar R$ 275 milhões. O leilão ocorreu em abril e não teve a participação da Petrobras.

"O Patrick [Pouyanné], que é o presidente global da Total, disse, o Brasil é um solo fértil para investimentos", afirmou Silveira.

Procurada, a TotalEnergies não comentou o assunto até a publicação deste texto.