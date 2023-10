Pátria compra rede baiana Atakarejo

São Paulo

A gestora de investimentos Pátria anunciou nesta terça-feira (3) a compra da rede baiana Atakarejo, dona de 28 lojas em Salvador, na região metropolitana e no interior do estado, além de dois centros de distribuição.

O valor da operação não foi divulgado. O fundador do Atakarejo, o empresário Teobaldo Costa, continua à frente da rede, como executivo e sócio minoritário. Sua participação não foi revelada.

A rede Atakarejo fechou 2022 com receita líquida de R$ 3,2 bilhões, alta de 23% sobre o ano anterior. A varejista alcançou no período lucro líquido de R$ 29,7 milhões, alta de 61% sobre 2021.

Fachada de loja da rede baiana Atakarejo - Divulgação

De acordo com o Pátria Investimentos, a aquisição marca a entrada da gestora no setor, que oferece preços de atacado no varejo e, segundo a consultoria NielsenIQ, é o que mais cresce no país.

A cada 100 lares no Brasil, 73 compram no atacarejo, enquanto 62 fazem compras em supermercados de grande porte. No acumulado de janeiro a junho deste ano, as vendas no atacarejo cresceram 16,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e o canal respondeu por 20% das comercializações totais do varejo, informa a NielsenIQ.

O setor vem conquistando inclusive a classe média e média alta para suas lojas. Entre os maiores competidores deste segmento estão o Assaí (dos mesmos controladores do Pão de Açúcar), o Atacadão (do Carrefour) e o Grupo Mateus, com atuação no Norte e Nordeste.

"O canal atacarejo segue crescendo, alcançando uma quantidade cada vez maior de lares brasileiros", diz Alfredo Costa, diretor-geral da NIQ no Brasil. "Hoje, é o canal mais celebrado, com a maior parcela de atuação em lares brasileiros, mesmo tendo menos de 2.000 lojas no país."

A conclusão do negócio ainda está sujeita à aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

De acordo com o Pátria, "a gestora tem planejados investimentos robustos para a expansão da rede, com abertura de novas lojas, desenvolvimento da equipe, ganhos de eficiência e para explorar potenciais sinergias com outros negócios conectados ao mercado varejista e ao atendimento com excelência a empresas e consumidores", informou, em nota.

O Pátria administra mais de R$ 140 bilhões em ativos e já aportou recursos outras vezes no setor de alimentos e bebidas, com a Junior Alimentos, Frooty, Delly's e Plurix (que inclui o Boa Supermercados, Superpão e Avenida Supermercados).

"É um segmento que tem conexão com os negócios em que o Pátria já atua gerindo ativos com sólido crescimento e grande eficiência operacional, gerados pela aliança entre investimentos em tecnologia e inovação e o engajamento de uma equipe qualificada", disse, em nota, Luis Felipe Cruz, sócio do Pátria responsável pelos novos investimentos de private equity no Brasil.