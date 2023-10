Peru aposta em megaporto de US$ 3,6 bi para atrair agronegócio do Brasil

Chancay (Peru) | Financial Times

A cidade de Chancay era conhecida por ser uma pacata cidade de pescadores a 80 km ao norte de Lima e um refúgio de fim de semana para os moradores da capital. Mas, hoje, a região próxima ao mar tornou-se um enorme canteiro de obras, com guindastes movendo pilares enquanto caminhões basculantes rodam o tempo todo.

O município está prestes a se tornar sede de um dos maiores portos de águas profundas na América Latina. A construção e operação serão realizadas totalmente por empresas privadas —o que as autoridades locais avaliam que pode ser um modelo para outras obras de infraestrutura no Peru.

O projeto é tão grande que tem o potencial de alterar o tráfego marítimo ao longo da costa do Pacífico da América do Sul, deslocando-o do Chile, Equador e Colômbia. Em sua fase inicial, o porto deverá movimentar 1 milhão de contêineres e 6 milhões de toneladas de carga por ano.

Visão aérea do local onde está sendo construído o megaporto de Chancay, no Peru - Ernesto Benavides - 22.ago.2023 / AFP

A Cosco Shipping, uma empresa estatal chinesa de transporte marítimo e logística, possui 60% do porto, enquanto o restante está nas mãos da Volcan, uma empresa de mineração peruana. Do custo total de construção de US$ 3,6 bilhões (R$ 18 bilhões), US$ 1,3 bilhão (R$ 6,5 bilhões) já foi investido na fase inicial, de acordo com a Cosco.

"A intenção do porto é atrair os países sul-americanos para o Peru como um ponto focal [para o comércio com a Ásia], aproveitando nossa localização estratégica", diz Gonzálo Ríos Polastri, vice-gerente geral da Cosco Shipping Ports Chancay Peru e ex-almirante. "Será um motor de desenvolvimento em várias indústrias."

O porto ocupará um terreno de 280 hectares. Somente os quebra-mares utilizaram concreto suficiente para construir 20 prédios de 10 andares e protegerão 1,5 km de espaço de doca, capaz de atracar alguns dos maiores navios de carga do mundo.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Um túnel de 1,8 km que foi escavado sob Chancay —em alguns pontos com 900 m de profundidade— conectará o cais a um centro logístico e à rodovia pan-americana sem interromper o tráfego na cidade.

A carga poderá chegar à China a partir do Peru em 10 dias, em vez de 45 como é atualmente. E o Brasil também deve se beneficiar do porto, que proporcionará acesso mais rápido aos mercados asiáticos para as exportações do país. Brasil e Peru estão conectados pela Rodovia Interoceânica Sul, que passa pelos polos agrícolas brasileiros de Acre e Rondônia.

"Há uma parte inteira do Brasil que olha muito mais para o Pacífico do que para o Atlântico", afirma Ríos Polastri. "Chancay tem muitas vantagens dentro do Peru, e uma delas é ser o porto mais próximo do Brasil. Isso é mais um incentivo para o comércio."

A inauguração do megaporto está planejada para o final do próximo ano, quando o presidente da China, Xi Jinping, participará da cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), que será realizada no Peru. A Cosco informa que o porto ainda pode aumentar. "O plano é ter 15 cais, embora não haja uma previsão de tempo, pois precisamos ver como o porto opera nos primeiros anos", avalia Ríos Polastri.

Mas, apesar das vantagens comerciais que autoridades dizem que o porto trará para o Peru, alguns observadores —incluindo autoridades dos EUA— expressaram preocupação de que possa aumentar a influência chinesa na infraestrutura do país.

Projeto do porto de Chancay, no Peru - Divulgação

Mario de las Casas, gerente de assuntos públicos da Cosco Shipping Ports Chancay Peru, afirma que a lei local proíbe o uso do porto para fins militares sem aprovação prévia do poder Executivo ou do Congresso. "Sem essa pré-aprovação, qualquer entrada desse tipo seria equivalente a uma invasão, independentemente de quem é proprietário do terminal", diz.

Alguns moradores também criticaram a interrupção causada pela construção, embora o prefeito da cidade tenha sido eleito em janeiro sendo abertamente favorável ao projeto. "Acho que isso é um bom termômetro de onde a população local está em termos de aceitação do porto", aposta Ríos Polastri.

O governo peruano diz que o porto impulsionará a economia local, e os investidores locais estão esperançosos. Ao longo da estrada para Chancay, outdoors anunciam empreendimentos imobiliários ainda não construídos à venda.

"Na área, existem seis fábricas de farinha de peixe e uma frota de cerca de 70 embarcações pesqueiras industriais que são a maior fonte de trabalho em Chancay", diz Raúl Pérez-Reyes, ministro dos transportes do Peru. "O projeto permite a possibilidade de embarque direto para o exterior."

Entrada de túnel construído para o transporte no megaporto de Chancay, no Peru - Ernesto Benavides - 22.ago.2023 / AFP

Pérez-Reyes acrescenta que, embora o porto seja operado por empresas privadas, o governo monitorará o cumprimento das regulamentações de segurança e meio ambiente. Polícia e escritórios de alfândega serão construídos no local.

"O governo considera o desenvolvimento dos portos em nível nacional de maneira abrangente, com esforço para fornecer acesso rodoviário ou ferroviário, bem como infraestrutura logística", afirma o ministro. "Esse tipo de investimento permite que os portos operem de forma mais eficiente."

O Congresso está estudando um projeto de lei que permitiria a cabotagem —para que a carga se mova entre os portos peruanos antes de chegar à terra— para reduzir o tráfego ao redor do porto.

Ríos Polastri diz que o projeto em Chancay poderia abrir caminho para outros de infraestrutura privada semelhantes no Peru, facilitando o progresso ao contornar a tensão entre os setores público e privado. A constituição descentralizada do país exige que os projetos de infraestrutura provincial sejam contratados e administrados pelo governo local.