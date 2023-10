Preço do petróleo sobe mais de 3% após conflito no Oriente Médio

Nova York | Reuters

Os preços do petróleo subiram mais de 3% nesta segunda-feira (9), após os conflitos entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, que provocam receios de um conflito mais vasto no Oriente Médio.

O petróleo Brent subia 3,2%, um aumento de US$ 2,70, levando o preço do barril para US$ 87,28, às 8h43 (horário de Brasília). Já o petróleo WTI (West Texas Intermediate) estava cotado a US$ 85,57 por barril, subindo 3,4%.

Preço do petróleo chegou a subir mais de 3% nesta segunda-feira - AFP

Ambas as referências chegaram a subir mais de US$ 4 por barril no início da sessão.

O aumento dos preços do petróleo inverteu a tendência de baixa da semana passada - o maior declínio semanal desde março - quando o Brent caiu cerca de 11% e o WTI recuou mais de 8%, intensificando as preocupações sobre a procura global.

"Qualquer aumento da tensão no Oriente Médio conduz normalmente a um aumento dos preços do petróleo e, desta vez, não é diferente, disse Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM.

No sábado, o Hamas lançou o maior ataque militar contra Israel em décadas, desencadeando uma onda de ataques aéreos de retaliação em Gaza.

A erupção de violência ameaça fazer descarrilar os esforços dos Estados Unidos para mediar uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, em que os sauditas normalizariam os laços com Israel em troca de um acordo de defesa entre Washington e Riad.