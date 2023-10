Reforma com cashback, fuga de cérebros em IA e o que importa no mercado

São Paulo

Reforma com cashback

O relatório da Reforma Tributária foi apresentado nesta quarta no Senado com mudanças em relação à proposta aprovada pela Câmara.



A previsão é que o texto seja votado no início de novembro e, como deve ter mudanças, voltará para análise dos deputados.



Veja as principais alterações sugeridas pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM):

Cashback na conta de luz: o consumidor de baixa renda terá devolução obrigatória do imposto no fornecimento de energia elétrica.

Cesta básica: duas alíquotas. Uma com menos itens será isenta, e a outra terá cobrança de 40% da alíquota geral, mas com um cashback para baixa renda. O que será incluído em cada será definido via lei complementar.

Trava para carga tributária como percentual do PIB (arrecadação média de 2012 a 2021 de PIS/Cofins, IPI, ICMS e ISS, tributos que serão extintos).

Alíquota diferenciada: profissionais como médicos, dentistas, contadores, engenheiros, arquitetos e advogados pagarão uma alíquota equivalente a 70% da cobrança cheia. Essas categorias têm hoje regras mais brandas de tributação.

O esqueleto da reforma: a proposta prevê a fusão de PIS, Cofins e IPI (tributos federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal) em um IVA dual.

Uma parte dele será administrada pelo governo, com o CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), e a outra, por estados e municípios pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Também será criado um imposto seletivo, aplicado a itens que prejudicam a saúde ou a natureza.

A alíquota do IVA será definida apenas depois, em lei complementar, e levará em conta as exceções previstas pelo texto (quanto mais setores beneficiados, maior será a alíquota geral).



A reforma deve reduzir a carga para 90% da população. Veja aqui quais produtos devem ficar mais baratos.



Fuga de cérebros em IA

O cenário de êxodo de trabalhadores de tecnologia no Brasil é considerado ainda mais significativo quando os profissionais estão em empregos relacionados à IA (inteligência artificial).



A "fuga de cérebros" de brasileiros especialistas na tecnologia do momento está refletida na pesquisa The Global AI Index. Ela é feita pelo grupo de mídia inglês Tortoise com 62 países e está em sua quarta edição, mostra a BBC News Brasil.



Em números:

35º é o lugar ocupado pelo Brasil no ranking geral da pesquisa;

21ª é a posição do país no ranking de talentos, à frente de países como Áustria, Bélgica, Portugal e Rússia, todos melhor colocados na listagem geral.

O que explica a diferença: o Brasil "produz" talentos em suas universidades, mas eles estão sendo "exportados" para empresas e laboratórios estrangeiros, como dos EUA, o primeiro lugar no ranking geral.



O cenário também ajuda a entender por que o Brasil tem poucas empresas que reviram o setor de tecnologia de cabeça para baixo, como fez a OpenAI e seu ChatGPT.



Há trabalhadores daqui, porém, que estão em startups promissoras desse mercado. É o caso de Daniel de Freitas, o primeiro brasileiro que ficou bilionário com a IA, de acordo com ranking da revista Forbes, e cuja história contamos aqui.



Ainda no levantamento da Tortoise, os dados apontam carência brasileira em "estratégia governamental", com o país em 30º lugar, e "pesquisa" e "desenvolvimento" (em 36º nesses dois âmbitos).



"Nos EUA, um jovem pesquisador pode ganhar três vezes mais que um sênior aqui no Brasil", estima Paulo Carvalho, pesquisador da Fiocruz, à BBC News Brasil. "Faltam incentivos para ficar no país".

Quem são os trabalhadores de app no Brasil

O Brasil encerrou o ano passado com quase 1,5 milhão de trabalhadores por meio de aplicativos de serviços. A lista inclui motoristas, entregadores de comida e outros profissionais que trabalham via plataformas.



O levantamento inédito foi apresentado nesta quarta pelo IBGE.



Quem são os trabalhadores por app no Brasil:

Por tipo de transporte: 47,2% atuavam via apps de transporte particular de passageiros (exceto táxi); 39,5% em apps de entrega de comida; 13,9% em táxi e 13,2% em serviços gerais ou profissionais. A soma passa de 100% porque há casos de sobreposição.

Por gênero, idade e escolaridade: 81,3% homens, 18,7% mulheres. 48,4 % dos trabalhadores tinham entre 25 a 39 anos, enquanto 34% eram de 40 a 59 anos. 61,3% tinham médio completo e superior incompleto, 16,5% médio incompleto e 14,2% superior completo.

Ganham mais, mas trabalham mais: a renda média do trabalho deles foi estimada em R$ 2.645 por mês. É 5,4% acima do rendimento de quem está fora das plataformas (R$ 2.510) e 5,3% a mais da média da população ocupada no setor privado (R$ 2.513).

Em média, os trabalhadores de apps trabalhavam 46 horas por semana, o que significava 6,5 horas a mais do que os ocupados fora dos aplicativos (39,5).

Zíper cancerígeno?

Um dos principais fornecedores globais de zíperes, a japonesa YKK disse que descobriu uma substância com potencial de ser cancerígena na tinta usada em alguns de seus produtos.



A empresa disse que passou a encontrar em setembro a tinta com PFAS em compras de vários fornecedores, mostra a Bloomberg.



Entenda: as PFAS (substâncias perfluoralquiladas e polifluoralquiladas) são pertencentes a um grupo de produtos químicos usados para revestimentos e são resistentes a calor, óleo, água e manchas. A substância pode ser encontrada em frigideiras antiaderentes, por exemplo.



Ela é de difícil absorção no meio ambiente e pode contaminar solos e água potável. Ainda não há uma definição sobre o que pode causar em humanos, mas há suspeitas que possa estar relacionadas ao câncer e problemas no fígado e na tireoide.



Nos EUA, proibições de produtos químicos como as PFAS começam a entrar em vigor nos próximos anos.



A YKK alertou seus clientes sobre a presença de PFAS em alguns zíperes à prova d'água e outros produtos no primeiro semestre do ano.



Ela não divulgou quem são seus clientes, mas várias marcas de roupas para atividades ao ar livre usam os zíperes da YKK. Consultadas pela Bloomberg, as marcas se recusaram a dizer se foram afetadas ou não responderam aos pedidos de comentários.