Argentina prorroga benefício para exportação até posse de Milei

Buenos Aires | Reuters

A Argentina prorrogou até 10 de dezembro um benefício para todo o complexo exportador de uma taxa de câmbio preferencial para liquidar parte das divisas obtidas com suas vendas, a fim de incentivar os negócios e aumentar as reservas do país.

O decreto, publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira (20), afirma que "a validade das disposições é estendida até 10 de dezembro de 2023, inclusive". Em 10 de dezembro, haverá a cerimônia de posse de Javier Milei como novo presidente da Argentina.

Benefício de taxa de câmbio melhor para quem exporta é prorrogado na Argentina - Agustin Marcarian/Reuters

"Deverá ingressar no país em divisas e/ou serem negociados 50% por meio do Mercado Livre de Câmbio, e o exportador deve, para os 50% restantes, realizar operações de compra e venda com títulos negociáveis adquiridos com liquidação em moeda estrangeira e vendidos com liquidação em moeda local (dólar alternativo)", informou o decreto.

Até agora, estava em vigor uma porcentagem de 70% na taxa de câmbio oficial e 30% nos mercados alternativos.

No domingo, o libertário de ultradireita Javier Milei derrotou o atual ministro da Economia peronista, Sergio Massa, no segundo turno d a eleição presidencial. O presidente eleito disse durante a campanha que iria dolarizar a economia argentina e eliminar o banco central.